Ridículo estrepitoso de Cristiano en la Champions asiática

No pudo comenzar peor este martes la andadura de Cristiano Ronaldo en la AFC Champions League Elite, la Liga de Campeones de Asia. Su equipo, el Al Nassr, cayó goleado a domicilio (4-0) en la primera jornada del torneo ante el Al-Ain de los Emiratos Árabes.

Los hermano Rahimi, Soufiane y Houssine, hicieron un traje a medida al 'Bicho', que se mostró muy desacertado a lo largo de todo el partido y evidenció que año tras año va perdiendo punta de velocidad. Un error garrafal de Al Nasser propició el primer tanto de Houssine a los 25 minutos de juego. Y a partir de ahí el equipo de Cristiano naufragó a la deriva. El 1-0 era un mal menor teniendo en cuenta las ocasiones que había desperdiciado el conjunto local y la roja que el colegiado perdonó a Al Nasser, de nuevo protagonista en clave negativa, por un codazo a Valentino Lazaro. Tras consultar con el VAR, incomprensiblemente se mantuvo la amarilla inicial.

La puntilla final para el conjunto saudí fue el segundo gol del Al-Ain tras el descanso (minuto 65), de nuevo obra de Houssine, tras un centro lateral. Poco después su hermano Soufiane amplió la cuenta emiratí y el griego Giakoumakis se encargó de anotar el 4-0 definitivo asistido por el mismo Soufiane.

Cristiano Ronaldo disputó los 90 minutos de partido, pero acabó sin fuelle. El proyecto multimillonario del Al Nassr hace aguas a pesar de los Joao Félix, Mané, Iñigo Martínez, Simakan o Samú Costa que formaron este martes al lado del 'Bicho'. Mucho nombre y poco fútbol. Ange Postecoglou tampoco está sabiendo dar con la tecla desde el banquillo. Quizás debería pensarse Ronaldo lo de comprar el club junto a un grupo inversor...