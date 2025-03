Ribéry reclama el Balón de Oro que le 'quitó' Cristiano: "Una injusticia, yo estaba en cabeza"

Han pasado doce años desde entonces, aunque Franck Ribéry no olvida el Balón de Oro de 2013 donde terminó tercero por detrás de Messi y Cristiano Ronaldo. A pesar de conquistar el triplete con el Bayern de Múnich y consagrarse como mejor jugador de la UEFA, sus méritos no fueron suficientes para convencer a un jurado que decidió otorgar el galardón en última instancia al jugador del Real Madrid.

Leyenda del Bayern de Múnich y del fútbol francés, Ribéry vuelve ahora a vivir en Múnich tras colgar las botas hace doce años. Su carrera profesional no tiene nada que envidiarle a la de los mejores jugadores de las últimas décadas, aunque a menudo sus méritos no han sido reconocidos internacionalmente. En una extensa entrevista en 'LÉquipe', el crack francés repasa las idas y venidas de una trayectoria para el recuerdo del mundo del fútbol.

El francés, que disputó la mayor parte de su carrera en Alemania con el Bayern de Múnich, colgó las botas en 2022 con la Salernitana en Italia. Castigado por una lesión cada vez más dolorosa, Ribéry desvela ahora cómo fueron esos momentos de angustia: "Mi rodilla me dolía cada vez más. Ya no entrenaba entre partidos sino que me recuperaba para preservarme. Me tomaría dos días libres, luego tres o cuatro. Perdí el ritmo para salvarme. Luego los exámenes revelaron que no me quedaba cartílago. Me operaron en Austria. La operación salió bien, con la colocación de una placa en el interior", reconoce a 'LÉquipe'.

Su lesión, Zidane, el Balón de Oro...

La lesión iba a más hasta el punto de admitir que le podrían haber cortado la pierna: "Luego, casi cinco meses después, tuve una infección grave. Durante dos meses tomé pastillas. La placa fue removida. La infección me había carcomido. Fue tan grave que tenía agujeros en la pierna. Había cogido Staphylococcus aureus. Estuve en urgencias de un hospital en Austria durante doce días. Estaba realmente asustado. Podrían haberme cortado la pierna. El cirujano fue fantástico. Así que cuando juego con mis mayores y mis pequeños, ¡de alguna manera vuelvo a la vida!", confiesa.

Ribéry y Messi, en la gala del Balón de Oro / STEFFEN SCHMIDT / EFE

Tras colgar las botas, Ribéry tuvo una experiencia como asistente en la Salernitana hasta la primavera de 2024, aunque tiene ganas de más: "Cuando eres jugador, hay cosas que no calculas. Para ser sincero, me sentí un poco frustrado en mi papel en Salernitana. Estuve allí sin estar allí. Pude haber dado más en la transmisión y mis sentimientos". La posibilidad de hacer dupla con Zinedine Zidane en la selección a partir de 2026 tras la marcha de Deschamps es algo que parece estar sobre la mesa: "¡Siempre es un placer estar con Zizou! Siempre hemos tenido una buena relación. Sigue siendo como un hermano mayor. No jugué mucho tiempo con él en Francia, pero fue uno de los mejores momentos de 2006. ¡Pero estamos creando escenarios aquí! Ya no sabemos exactamente si será él el que aparezca después. ¡Zizou es la imagen más bella de Francia!".

Si Ribéry tuvo un momento amargo como futbolista, ese fue durante la gala de entrega del Balón de Oro de 2013. El francés lo consiguió todo esa temporada, incluido un triplete y el galardón como mejor jugador de Europa, aunque sus méritos fueron insuficientes para un premio que se terminó llevando Cristiano Ronaldo con polémica: "Lo tuve todo menos eso ese año. Fue el año perfecto, no pude hacerlo mejor. Este Balón de Oro seguirá siendo para siempre una injusticia". empieza diciendo el francés.

Todavía estoy buscando la explicación, aunque algunas personas me han dado una. Nunca entenderé por qué el cierre de las elecciones se retrasó más de dos semanas... Yo estaba en cabeza entre los periodistas. Si la votación hubiera sido la misma que hoy, habría ganado. Pero Messi y Cristiano Ronaldo siempre me han mostrado respeto. Sabían que estaba en su mesa. Con toda humildad, en 2013 no tenía nada que envidiarles", expresa Ribéry. Una decisión que todavía sigue haciendo mella en Ribéry, un jugador para la historia del fútbol.