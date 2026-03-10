¿Por qué el Rey Mohamed VI vetó a Sampaoli, Iniesta y Xavi en Marruecos?

La selección de Marruecos es uno de los combinados nacionales con más potencial. Semifinalista del Mundial de Qatar en 2022 y finalista de la Copa de África de Naciones este año, Los Leones del Atlas afrontan el Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá con la máxima ilusión.

A pesar de eso, la renuncia del seleccionador Walid Regragui a menos de tres meses de la cita mundialista ha hecho temblar los cimientos del país africano. Tras el anuncio de Regragui, las informaciones apuntaban a que Jorge Sampaoli, ahora sin equipo tras ser cesado del Atlético Mineiro brasileño, lo tenía ya todo hecho para convertirse en el nuevo seleccionador marroquí. A pesar de eso, las mismas informaciones apuntaron más tarde que el Rey Mohamed VI había vetado su fichaje.

Y es que no es el primer nombre que veta el máximo mandatario marroquí. Otro de los nombres que sonaron con más fuerza fue el de Xavi Hernández, sin equipo tras su salida del FC Barcelona en 2024. Con experiencia en el club culé y en el Al-Sadd de Qatar, el técnico catalán era uno de los preferidos por la secretaría técnica de la selección, pero también tuvo que ser descartado por decisión real.

De la misma manera que se descartó, igualmente, a Andrés Iniesta como director deportivo. Un anuncio que llegó a hacerse oficial por parte de la Federación marroquí, pero que se tuvo que echar atrás, también por decisión de Mohamed VI.

Mohamed VI quiere talento marroquí

El motivo detrás de todas estas decisiones, según ha trascendido, es que el Rey Mohamed VI quiere apostar por talento y liderazgo marroquí, y no por extranjeros que hagan ese trabajo en su país.

Por ese motivo, el hasta ahora seleccionador sub-20 de Marruecos, Mohamed Ouahbi, tomará las riendas de la selección principal. Campeón del Mundial de Chile con la selección sub-20, su perfil encaja con los deseos del Rey y las expectativas de Fouzi Lekjaa, presidente de la FRMF.

Queda por ver ahora si el proyecto con Ouahbi tiene continuidad y sigue siendo el seleccionador para el Mundial de 2030 celebrado en España, Portugal y Marruecos, donde su selección será anfitriona de la Copa del Mundo por primera vez en la historia o, por el contrario, Marruecos abre la puerta a un entrenador y un director deportivo extranjero como Sampaoli, Xavi o Iniesta.