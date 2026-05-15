Revuelo en Inglaterra: Cherki menospreciado

A falta de dos jornadas para finalizar la presente campaña de la Premier League, se han conocido este jueves los nominados al jugador de la temporada de la liga inglesa.

Gabriel, Morgan Gibbs-White, Erling Haaland, David Raya, Declan Rice, Antoine Semenyo e Igor Thiago son los 8 candidatos que optan al reconocimiento de la Premier League por la gran temporada que han efectuado. Sin embargo, cuando miramos a los postulantes, el mundo del fútbol se pregunta dónde está Rayan Cherki.

El extremo francés del Manchester City, que aterrizó en el Etihad Stadium en el verano de 2025, ha deslumbrado al mundo del fútbol con su 'joga bonito'. La habilidad con el balón de Cherki, sumada a su atrevimiento y descaro sobre el terreno de juego, ha hecho disfrutar a los 'citizens' durante esta campaña.

Gabriel Magalhaes disputa una pelota con Cherki / EFE

En un fútbol moderno en donde predomina el físico, la táctica y el juego automatizado, el francés surge como una disrupción de este nuevo fútbol y sus normas, siendo así uno de esos jugadores que te hacen levantar del asiento cada vez que 'mima' el esférico.

La noticia de su ausencia entre los 8 aspirantes al reconocimiento por el mejor jugador del año en la Premier ha generado mucho revuelo en redes sociales, en donde no se explican cómo puede ser que este tipo de jugador ni siquiera aparezca en las nominaciones de este premio después de la temporada que ha hecho con el City.

Cherki, que lleva 4 goles y 12 asistencias en 31 partidos, es uno de esos jugadores con un talento innato como lo fue Ronaldinho o lo es todavía Neymar. La capacidad de 'El Artista' para driblar a sus rivales con una facilidad pasmosa y filtrar pases de manera incesante, generando ocasiones de gol con ambas piernas, parece no ser suficiente para las instituciones futbolísticas, que priorizan las estadísticas a la magia sobre el terreno de juego.

El ganador se anunciará el próximo 23 de mayo, un día antes de la última jornada liguera, y todo apunta a que Bruno Fernandes o Gabriel Magalhães será el galardonado como mejor futbolista de la Premier en la campaña 2025/26.

El premio de consolación

No obstante, Cherki todavía puede llevarse un premio. El futbolista francés, seleccionado por Didier Deschamps para el Mundial, opta a ganar el premio al joven de la temporada y todo apunta a que será él quien se lo lleve.

Junior Kroupi, delantero centro del Bournemouth, o Nico O'Reilly, el polivalente jugador del City, son los dos futbolistas que podrían arrebatarle el premio a Cherki.

Aunque el mágico extremo de los 'Sky Blues' es el favorito para llevárselo, el galardón al mejor joven de la Premier parece quedarse corto para Cherki, que con tan solo 22 años está demostrando que el fútbol 'callejero' todavía no ha muerto.