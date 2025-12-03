La revolución que viene en el VAR: revisar córners y segundas amarillas

El VAR aterrizó en el mundo del fútbol para evitar polémicas y hacer un poco más justo este deporte. Determinar si lo ha conseguido o no es cuestión de opinión, pero resulta indudable que es una herramienta que llegó para quedarse. Y ahora se plantea una revolución para que este sistema tenga todavía más protagonismo en los partidos.

Con la vista puesta en el Mundial de 2026 que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá, la FIFA estudia entregar al VAR el poder de revisar los saques de esquina y las segundas tarjetas amarillas en esta cita mundialista, según adelantó 'The Times'. Esta iniciativa sería a modo de prueba, con la intención de que el arbitraje en el Mundial sea lo más preciso posible y no se cometan errores en jugadas clave que puedan interferir en el resultado de los partidos.

El árbitro le mostró la roja a Antony a instancias del VAR / EFE

De esta manera, el sistema de videoarbitraje entraría en dos supuestos más: los saques de esquina, en caso de que se hayan equivocado los colegiados del campo, y las segundas tarjetas amarillas, para que no deriven en expulsiones incorrectas.

Este tipo de procedimientos es común en los torneos de la FIFA, que en 2017 empleó varios eventos para ensayar el VAR antes de que la International Football Association Board (IFAB), el organismo responsable de las reglas del fútbol, aprobara oficialmente su uso. Asimismo, la IFAB informó a finales de octubre pasado que propondrá permitir la intervención del VAR en situaciones en las que se muestre de manera errónea una segunda tarjeta amarilla.

Así estaría la clasificación de LaLiga sin el VAR tras la jornada 12 / EFE

Durante una reunión virtual de los Comités Asesores Técnicos y de Fútbol (FAP-TAP), la IFAB abordó varios temas, entre ellos cuestiones vinculadas al protocolo del árbitro asistente de video (VAR). Entre los puntos tratados, se planteó que los árbitros de video puedan actuar en casos donde se haya mostrado de manera errónea una segunda tarjeta amarilla. Esta iniciativa será elevada para su consideración en la asamblea anual de la IFAB, prevista para el 20 de enero de 2026 en Londres.