La revolución silenciosa de Luis Enrique en el PSG

Luis Enrique nunca se conforma con lo que tiene. Y quizá esa sea una de las claves de su éxito en el PSG y también en sus anteriores clubes. El equipo parisino cuenta con un once titular temible, difícil de mejorar a día de hoy, que ha levantado las dos últimas Champions League. Sin embargo, la plantilla no se reduce únicamente a once jugadores. Y ahí es donde hay margen de mejora.

La primera unidad del PSG está más que clara; tan solo una lesión podría apartar a una de las estrellas del once inicial. Es por eso que algunos futbolistas de gran calidad han decidido abandonar la entidad para probar suerte en otros clubes. Tienen nivel de sobra para ser titulares en prácticamente todas las plantillas del mundo, pero en París el pescado se vende muy caro.

Una de las principales salidas ha sido la de Gonçalo Ramos, que a sus 25 años de edad quiere un nuevo capítulo en el que sentirse más importante. Competir contra el tridente Dembélé-Doué-Kvaratskhelia no es una tarea sencilla. 74 millones de euros se ha embolsado el conjunto parisino con la venta del portugués al Milan, además de la de Kolo Muani a la Juventus (41) y Kang-in-Lee al Atlético (40).

Goncalo Ramos, la salida más sonada del PSG / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

El club no ha tardado en incorporar a otros jugadores para realizar una revolución en la segunda unidad. Este verano, el fichaje más caro que han realizado es el de Maghnes Akilouche, una de las promesas del fútbol francés procedente del Mónaco. Una operación similar a la que se realizó con Mbappé en su momento, aunque por un coste bastante inferior: 50 millones de euros.

Se trata de un extremo derecho, de 24 años, que liderará la segunda unidad y que pretende dar guerra al tridente instaurado en la titularidad. Además, el conjunto parisino también está cerca de cerrar el fichaje de Ferran Torres, hombre de la final del Mundial en Estados Unidos. En este caso, el español sería el sustituto de Gonçalo Ramos como '9' principal del equipo.

Ferran Torres, cerca del PSG / EFE

Aunque tanto Luis Enrique como Luis Campos reconocían que no iban a haber muchos fichajes este verano, ya que la plantilla es difícil de mejorar, en este mes de agosto todavía tienen varios flecos abiertos sin resolver. Otro de ellos es el de Bradley Barcola, al que no le importaría probar suerte en otro club, pero el PSG no tiene en sus planes venderlo barato.

Último fichaje del PSG

La última incorporación del PSG, que se hizo oficial este domingo, es la de Lucas Digne, procedente del Aston Villa. Precisamente, los franceses se enfrentarán a los ingleses este miércoles para la final de la Supercopa de Europa. El lateral de 33 años regresa a la que fue su casa con el objetivo de dar un mayor descanso a Nuno Mendes en su posición y evitar lesiones como la que tuvo con Portugal

"Estoy particularmente impresionado por la evolución que ha tenido el club en estos últimos años. Las condiciones de trabajo en el Campus son excepcionales y reflejan las ambiciones del club. Tengo muchas ganas de empezar este nuevo capítulo y poner toda mi experiencia al servicio del equipo", aseguró Digne en su presentación.