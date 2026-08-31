Revolución en el PSG: la nueva 'ley' económica con la que triunfa Luis Enrique

Cómo ha cambiado el PSG en los últimos años. La llegada de Luis Enrique ha modificado por completo el estatus del club, no solo a nivel deportivo, donde el éxito está fuera de toda duda, sino también en los despachos, donde el despilfarro de la última década se ha transformado en una sucesión de ventas e inversiones inteligentes.

A falta de pocas horas para el cierre del mercado de fichajes y tras haberse ofiializado la salida de Bradley Barcola, además de Mbaye a punto de caramelo, el PSG está a punto de cerrar un verano histórico: nunca antes el club parisino había generado tantos ingresos por la venta de futbolistas.

Y es que Luis Enrique decidió aligerar las salidas de varios nombres con los que no contaba para poder reforzar luego su plantilla. A partir de ahí, el trabajo del portugués Luis Campos en los despachos ha provocado, por ejemplo, el ingreso de 74 millones de euros por Gonçalo Ramos.

Luis Campos, Nasser Al-Khelaifi y Luis Enrique, en la celebración de la Champions League del PSG en Budapest / ANNA SZILAGYI / EFE

350 'kilos' en ingresos

El delantero luso puso rumbo al Milan, en un camino parecido al de Randal Kolo Muani, que intercambió PSG por Juventus a cambio de 41,20 millones de euros. A ellos se le suman otros 35 'kilos' pagados por el Atlético de Madrid para fichar a Kang-in Lee y 4 millones más que dejó el central Noham Kamara.

Kang In Lee, ex del PSG / Redacción SD

La última venta ha sido la de Bradley Barcola al Liverpool por 145 millones, la mayor venta de la historia del club.

Una suma de 299 millones de euros que se convertirán en las próximas horas en 350 'kilos' cuando se oficialice el traspaso de Ibrahim Mbaye al Aston Villa (55M). Y teniendo en cuenta que el PSG 'solo' se ha gastado 152 millones este verano, el cambio en el modelo de gestión es evidente.

Impulsado por la llegada de Luis Enrique hace tres años y condicionado por la Guerra en Oriente Medio que desencadenó en problemas económicos en Qatar, el PSG ha firmado un verano histórico a nivel de ventas complementado además con fichajes interesantes como Akliouche o Ferran Torres, que si bien es cierto que han supuesto grandes inversiones, se quedan lejos de las millonadas que pagaba antaño el club de Nasser Al-Khelaïfi.