La revolución del PSG tras la Champions: todas las carpetas abiertas de Luis Campos

El PSG ya está de vacaciones. Unas largas y merecidas vacaciones tras dos temporadas en pleno rendimiento y de grandes éxitos. En Budapest, el equipo de Luis Enrique levantó su segunda Champions League consecutiva, culminando un proyecto deportivo en París confirmado como el mejor de Europa. Con las vacaciones de la plantilla (excepto los jugadores que irán al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá), ahora es turno para Luis Campos, director deportivo parisino, de hacer su trabajo de reconfeccionar un equipo que vuelva a ser ganador la próxima temporada.

Tal y como informamos en SPORT, el club decidió aplazar cualquier negociación con jugadores hasta después de la final de la Champions, así que Campos retomará a partir de este lunes su hoja de ruta. El PSG quiere ser prudente y no desea entrar en una carrera de nombres ni alimentar operaciones que no estén alineadas con la nueva política deportiva del club: jugadores comprometidos, margen de crecimiento y plena convicción de sumarse al proyecto de Luis Enrique.

Julián Álvarez, una opción cada vez más fría

Uno de los nombres que más había sonado era el de Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid y con contrato hasta 2030. El PSG mantuvo conversaciones por el argentino, pero en las últimas horas el interés se ha enfriado de forma notable desde la capital francesa. Parece que el deseo del futbolista es jugar en el FC Barcelona la próxima temporada.

Julián Álvarez sigue siendo una opción para el FC Barcelona / AFP7 vía Europa Press

Según informa 'L'Équipe', el motivo principal es la sensación de que el futbolista no ha mostrado una predisposición clara para mudarse a París. En el club consideran que, si un jugador duda demasiado, lo mejor es pasar página.

“Quienes estén dispuestos a darlo todo por este proyecto, por este club, vendrán a París. Quienes desean disfrutar jugando al deporte rey, con sus compañeros, entrenando y cumpliendo las exigencias del entrenador, disfrutando de la Ciudad de la Luz, del apoyo de la directiva, mucho más que por el dinero que puedan ganar. No es el dinero lo que importa más que el fútbol, es el fútbol lo que importa. Si juegas bien, si lo disfrutas, si luchas en cuerpo y alma por esta camiseta, los títulos llegarán. Y luego, por supuesto, está el dinero. La cultura del mérito. Si te lo mereces, serás muy rico en amor y dinero”, contestó Campos a un usuario de 'X' al ser preguntado por esta carpeta.

Campos ya había lanzado un aviso similar en declaraciones a 'BeIN Sports' tras la final en Hungría, donde rebajó la intensidad de los rumores y defendió la planificación del club: “Conocemos muy bien a los jugadores que queremos, nuestros objetivos. Conocemos a los jugadores. No nos hemos movido ni un ápice en el mercado de fichajes”.

“Todos los nombres que circulan son pura especulación. Es otro capítulo, pero con la misma filosofía. No necesitamos muchos más jugadores porque es difícil mejorar este equipo. Analizaremos y trabajaremos en lo que venga después, pero no tenemos prisa; ya tenemos un gran equipo”, añadió.

Las peticiones de Luis Enrique

El propio entrenador, tras proclamarse campeón de Europa, aseguró que la idea del club es incorporar un defensa y un delantero. El propio 'L'Équipe', los nombres de Maghnes Akliouche y Yan Diomande ganan fuerza.

Maghnes Akliouche, con el Monaco, en un partido de la Champions League esta temporada / SEBASTIEN NOGIER / EFE

Por un lado, el internacional francés del Mónaco estaría interesado en recalar en el PSG y así se lo habría hecho saber a su entorno.

En el caso del joven extremo del RB Leipzig, se trata de un perfil de banda que encaja en el sistema de Lucho, pero según pudo saber SPORT, parece que empieza a decantarse por una oferta del Liverpool.

Diomandé, una pieza codiciada del mercado / EFE

A esa lista se suma también la búsqueda de un portero. Según el medio, el perfil deseado sería un joven guardameta de 18 años, que llegaría inicialmente para integrarse en el grupo de los Espoirs y entrenar de forma puntual con el primer equipo.

Lee, Ramos, Barcola y Mbaye, los casos por resolver

Campos también tiene carpetas por cerrar en cuanto a las salidas. Lee Kang-in y Gonçalo Ramos, ambos con contrato hasta 2028, podrían ser los posibles nombres que sean candidatos a abandonar el club si no reciben garantías deportivas, también según el medio francés.

El caso de Bradley Barcola también será importante. El extremo francés tiene contrato hasta 2028, pero su renovación es uno de los asuntos que el PSG deberá abordar en las próximas semanas. Varios clubes de la Premier League, entre ellos el Liverpool, han mostrado interés por su situación.

Bradley Barcola, del PSG, ante Gabriel Magalhaes, del Arsenal, en la final de la Champions League 2026 en Budapest / Tibor Illyes / EFE

La dirección deportiva también deberá tomar una decisión con Ibrahim Mbaye. El joven extremo, muy identificado con el club, despierta interés en el extranjero, especialmente en el Aston Villa, una opción que el propio jugador habría comentado en privado.

Marquinhos, Lucas Hernández y Chevalier, salidas

En defensa, el PSG mantendrá una postura flexible con Marquinhos. Si el capitán brasileño decide salir, el club no bloqueará su marcha. En los últimos años hubo interés desde Arabia Saudí, aunque esa vía parece haberse enfriado, mientras que Qatar podría encajar más en caso de una aventura en Oriente Medio.

Marquinhos, con la Champions League ganada por el PSG en Budapest / AFP7 vía Europa Press

Lucas Hernández también podría convertirse en un caso a vigilar, aunque por ahora no ha llegado ninguna oferta lo suficientemente importante como para cambiar el escenario.

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En la portería, Lucas Chevalier deberá hablar con el club sobre su futuro. El guardameta francés no quiere continuar como suplente la próxima temporada, pero una salida del PSG no sería sencilla, especialmente por las condiciones económicas de la operación. En paralelo, desde Portugal se apunta a un posible interés parisino por Diogo Costa, portero del FC Porto.