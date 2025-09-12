Revolución en los parones de selecciones... ¡3 semanas en septiembre!

Se avecinan novedades importantes en los parones de selecciones. Para algunos una imprescindible tregua del fútbol de clubes para ver a su selección, pero para otros una larga espera para volver a ver a su equipo en acción. Hay gustos para todo.

En este último parón de septiembre, España consiguió dar un paso adelante en la búsqueda del billete para el próximo Mundial con dos goleadas ante los combinados de Bulgaria y Turquía. Sin embargo, la FIFA ha decidido transformar estos tramos de fútbol de selecciones.

En este inicio de Liga de 2025, viviremos tres parones por compromisos internacionales: en septiembre, en octubre y otro en noviembre. Son parones de 9 días, aunque en la realidad se traduce en prácticamente dos semanas sin competiciones de clubes, en los que cada combinado nacional disputa habitualmente dos partidos.

No se queda aquí, sino que en marzo tendrá lugar un nuevo parón de selecciones y, ya en el mes de junio, llegará el quinto que ya enlazará con el Mundial 2026 que se disputará en Canadá, México y Estados Unidos.

Pero la FIFA ha decidido cambiar esta situación y, a partir de la próxima temporada, fusionará los parones de septiembre y octubre en uno solo que durará tres semanas, mientras que el de noviembre se mantiene.

El primer parón de selecciones de después del verano del año 2026 está fijado entre el lunes 21 de septiembre y el 6 de octubre. De esta manera, durará un total de 16 días, que se convertirán en cerca de tres semanas sin competiciones domésticas, y cada selección jugará un máximo de cuatro partidos. Será más largo, pero se realizará todo en una sola fecha.

No se trata de una decisión de emergencia para la temporada que viene, sino que este parón de selecciones de tres semanas está aprobado también para los años 2027, 2028, 2029 y 2030. Ya no tendremos dos parones de selecciones en los primeros meses de la temporada, sin embargo, estaremos prácticamente tres semanas sin fútbol de clubes en septiembre.