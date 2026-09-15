Revolución en los Clasificatorios Europeos: adoptan el formato de la Fase de Liga

La Champions arrancó la semana pasada su tercera edición desde el cambio de formato. La Fase de Grupos desapareció por completo y apareció en su lugar la nueva Fase de Liga, en la que los clubes juegan ocho partidos y deben meterse entre los 24 mejores para seguir vivos en la competición, obteniendo los ocho primeros clasificados la gran ventaja de clasificarse directamente para Octavos de Final.

La UEFA ha quedado encantada con este nuevo formato, pues ha decidido añadir la Fase de Liga a los clasificatorios para el Mundial y la Eurocopa. Pero para entender cómo funcionarán a partir de ahora, es necesario entender también el nuevo formato de la Nations League.

A partir de la edición de 2028/29, las actuales cuatro Ligas pasarán a ser tres de dieciocho equipos. Cada Liga estará compuesta por tres grupos de seis equipos que disputarán seis partidos contra cinco rivales diferentes: en casa o fuera contra equipos de bombos distintos, y en casa y fuera contra el rival de su mismo bombo.

El motivo por el que es necesario saber cómo funcionará la Nations es porque va directamente ligado al nuevo formato de los clasificatorios: los equipos de la Liga A y B competirán en la Liga 1 de 36 equipos, que estará formada por tres grupos de 12 selecciones extraídas de tres bombos de 12 equipos. Cada combinado jugará seis partidos de ida y vuelta contra seis oponentes diferentes, dos por bombo, de forma similar al formato de las competiciones de clubes de la UEFA. Por su parte, la Liga 2 se organizará igual que la Liga C de la Nations.

Este nuevo formato introduce una gran novedad: las selecciones anfitrionas participarán en el nuevo proceso clasificatorio. Estas seguirán clasificándose de forma automática para los grandes torneos, pero disputarán los partidos debido a la Nations League, pues las selecciones mejor clasificadas de cada grupo de la Liga 1 se clasificarán directamente, mientras que las plazas restantes se asignarán a través de un sistema de play-offs que garantizará oportunidades justas de clasificación también para los equipos de la Liga 2.

Aleksander Ceferin ha presumido del cambio realizado: "Los nuevos formatos mejorarán el equilibrio competitivo, reducirán el número de partidos intrascendentes, ofrecerán una competición más atractiva y dinámica para los aficionados, al tiempo que garantizarán una oportunidad justa de clasificación para todas las selecciones y sin añadir fechas adicionales al calendario internacional".

Este martes, en Tesalónica, el presidente de la UEFA explicará todos los detalles de los nuevos formatos de los clasificatorios a la Eurocopa y al Mundial.