Revolución del arbitraje en Francia: la tercera división elimina el VAR y da entrada al Football Video Support

El VAR fue implementado a nivel global en 2018 como una herramienta que iba a solucionar las polémicas que siempre había causado el arbitraje. Pasados ocho años de su llegada, si bien ha ayudado a que el fútbol sea un deporte más justo, lo cierto es que la controversia en torno a la figura del árbitro sigue existiendo.

Los momentos en los que debe o no debe intervenir el VAR crean mucho debate, y su presencia ha sido puesta bajo lupa en numerosas ocasiones. Es por eso que algunas ligas buscan alternativas que puedan aportar más claridad que la que da actualmente el videoarbitraje.

Este es el caso de la Ligue 3, la tercera categoría del fútbol francés recientemente profesionalizada, que ha decidido no implantar el VAR y probar un experimento: aplicar el Football Video Support (FVS).

Con esta herramienta, no son los colegiados quienes deciden cuándo se revisa una jugada, son los entrenadores los que, haciendo un gesto y entregándoles una tarjeta al cuarto árbitro, indican que una acción merece un segundo vistazo.

Los entrenadores tendrán dos "challenges", es decir, oportunidades para revisar una jugada. Si resulta que lo que había señalado el árbitro era incorrecto, el entrenador mantiene el "challenge", pero si era correcto, lo pierde.

El "challenge" puede utilizarse para revisar goles, penaltis, tarjetas rojas y errores de identidad. Esta medida no es nueva, pues se utilizó por primera vez en el Mundial de fútbol sala de 2021, y en España ya se utilizó la temporada pasada tanto en Primera RFEF como en la Liga F.

No obstante, la aplicación del FVS en Ligue 3 supone que, por primera vez en la historia, una categoría masculina profesional utilizará esta forma de arbitraje. Por ahora, se trata solo de una prueba, pero en caso de obtener resultados satisfactorios, podría llegar a categorías más altas. ¿Será capaz el FVS de sustituir al VAR?