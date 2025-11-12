Otro revés para Ter Stegen: peligra su 'estatus' en Alemania

Otro revés para Marc-André ter Stegen. El guardameta alemán, que sigue recuperándose tras su operación de espalda, puede llevarse un nuevo varapalo en el combinado de su país. Según desvela 'Sport Bild', el director deportivo, Rudi Völler, habría establecido contactos con Manuel Neuer para sondear su predisposición a regresar a la selección de cara a la cita mundialista.

Todo apuntaba a que Ter Stegen iba a ser el elegido para defender la portería de la selección alemana en el Mundial de 2026, que tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá. Sin embargo, sus contratiempos físicos, sumados al buen momento de Manuel Neuer en el Bayern de Múnich, reabren de nuevo el debate en el combinado germano.

Ter Stegen ya empieza a pisar de nuevo el campo de entrenamiento / EFE

Cabe destacar que el último partido del portero azulgrana con el conjunto alemán del mundo fue el 8 de junio, en la derrota ante Francia en el Final Four de la Nations League. Además, tampoco parece que vaya a tener minutos en el Barcelona una vez recuperado, con Joan García e incluso Szczęsny por delante en la competencia.

De acuerdo con la información del medio citado, en la Fedración Alemana ya hay quienes buscan convencer a Nagelsmann para permitir el regreso de Neuer. El actual portero del Bayern de Múnich se retiró del combinado nacional en agosto de 2024, pero estaría abierto a regresar a la selección para volver a ser importante.

Manuel Neuer, portero del Bayern, durante el partido de la Champions League / AP Photo/Martin Meissner

Julian Nagelsmann, seleccionador de Alemania, ya avisó de las condiciones para que Ter Stegen mantuviera su privilegiado lugar en la portería. "No dije que tuviera que jugar en un club top: lo más importante es que juegue, independientemente de si es un club de élite o no. La situación no es fácil, tenemos que ver cómo está de salud y forma. Todos nos alegramos de que esté sano y esperamos que se convierta en el portero titular de un club. Y entonces seguiremos con el plan tal y como lo habíamos establecido. Si no es así, nos plantearemos nuevas ideas sobre este tema", señaló.

Por el momento, Alemania trabaja con otros porteros como Baumann, Nübel, Dahmen o Atubolu para los partidos contra Luxemburgo y Eslovaquia. Pero el debate en la portería vuelve a estar abierto apoyado en la incertidumbre del futuro de Marc-André ter Stegen.