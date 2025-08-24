Revés para el Milan: Boniface no supera las pruebas médicas

Festejaba ya el AC Milanla llegada de su nuevo '9'. Inició su andadura en la 2025/26 con el pie izquierdo. Con dura derrota ante el recién ascendido Cremonese (2-1), que evidenció la urgencia de contratar a un delantero de garantías. Y, tras una incansable búsqueda, Victor Boniface estaba a un paso - literalmente - de sumarse al proyecto de Massimiliano Allegri.

El Bayer Leverkusen dio su brazo a torcer y el acuerdo, verbalmente pactado, se basaba en una cesión - con coste de cinco millones - con opción de compra obligatoria tasada en 24 millones de euros. Y, de esta forma, el nigeriano aterrizó el viernes en el aeropuerto de Milán Linate y puso rumbo a la clínica médica 'La Madonnina' para someterse a las pertinentes pruebas médicas, previas a la firma de su contrato.

Lastrado por las lesiones

Posteriormente, pasó otras pruebas en el Centro Ambrosiano, pues la entidad 'rossonera' quería asegurarse de que Boniface - en la enfermería durante dos meses el pasado curso y con dos roturas de ligamentos cruzados entre 2019 y 2021 en su historial médico - estaba en un estado físico óptimo.

Boniface desató la locura en el BayArena / AP

Pero su rodilla derecha no parecía estar del todo recuperada, un contratiempo que llevó al Milan a repensarse la operación. De hecho, este domingo por la mañana, Allegri asistió a una cumbre sobre el mercado de fichajes en la Casa Milan. El papel de los puntas ante el Cremonese, en especial el de Santiago Giménez, pide a gritos la incorporación de un '9' goleador.

En marcha el plan B

Boniface está de regreso a Alemania y, el Milan, debe cambiar su rumbo. Ahora su mirilla está fijada en Conrad Harder, joven punta del Sporting CP, según avanza Rudy Galetti. Las conversaciones entre ambas partes están en marcha y el club lisboeta dejaría salir al danés, cuya intención también es la de cambiar de aires.