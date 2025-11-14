Revés inesperado para Etta Eyong

Chancel Mbemba lideró la épica de una República Democrática del Congo que está a un partido de estar en el Mundial... y eliminó a la Camerún de Karl Etta Eyong. Los Leopardos se disputarán el último billete de la CAF rumbo a la cita mundialista con una Nigeria que venció a la Gabón de Aubameyang en la prórroga.

Todo apuntaba a que la eliminatoria se decidiría en el tiempo extra como había sucedido en el encuentro anterior, pero el central del Lille acudió al rescate de su selección. Así, futbolistas como Wan-Bissaka, Pickel, Tuanzebe o Bakambu, se la jugarán ante la Nigeria de Osimhen, Lookman, Iwobi, Ndidi o Ejuke. Por contra, talentos como Baleba, Mbeumo o el propio Etta Eyong se quedan sin Mundial.

El delantero nacido en Douala está en boca de todos. Lógico. Su irrupción en el Villarreal y posterior consolidación en el Levante lo situaron irreparablemente en el radar de prácticamente todos los top europeos. Una explosión que se tuvo en cuenta en la última revisión de valores de mercado de 'Transfermarkt', experimentando un crecimiento de 15 millones: de cinco a 20 'kilos'.

Etta Eyong suma cinco goles y una asistencia en nueve partidos con el Levante UD / LEVANTE UD

Lo tenía claro

No obstante, el Ciutat de València, que se había sacado de la manga un llamativo cántico ("Por la mañana café, por la tarde Ron. Vamos “pal” Ciutat, a ver a Etta Eyong"), no tendrá más remedio que estar todo un mes sin el delantero camerunés, que no estará en el Mundial pero sí participará en una AFCON que empieza el próximo 21 de diciembre y termina el 18 de enero de 2026.

En la previa del decisivo duelo ante RD Congo, concedió una entrevista a 'Sporty TV' y explicó por qué se decantó por Camerún pese a los rumores que le otorgaban posibilidades de representar a La Roja: "¿Elegir España? Eso no habría ocurrido; mi corazón pertenece a Camerún. Incluso si el Presidente de España se me hubiera acercado y me hubiera dicho: 'Por favor, ven'... le habría dicho que lo sentía, pero que seguiría a mi corazón". Su sueño mundialista, sin embargo, deberá esperar.

Nigeria frustra el sueño de 'Auba'

Las Super Águilas le arrebataron el sueño mundialista a Pierre-Emerick Aubameyang. Nigeria logró el pasaporte a la final del playoff que decidirá qué país del continente africano se subirá al tren del Mundial. Akor Adams, punta del Sevilla, anotó el 1-0 a favor del combinado nigeriano en el minuto 78, pero Mario Lemina igualó la contienda a escasos minutos del final.

El choque tuvo que decidirse en la prórroga y sería otro futbolista hispalense el encargado de decantar la balanza: Chidera Ejuke. Osimhen redondeó la noche para las Super Águilas con un doblete que esfumó por completo las opciones de Gabón. Aubameyang ya tiene 36 años... ¿tendrá una última oportunidad de jugar un Mundial?