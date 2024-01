Reus 'explota': "Se ha cruzado el límite"

Marco Reus ha dicho basta. Después de semanas de publicaciones en Alemania afirmando que el jugador del Dortmund estaba liderando un motín para echar a su entrenador, Edin Terzic, el jugador ha tomado la palabra para desmentir todos esos rumores de forma contundente.

"No. No hubo ningún intento de golpe de estado. Ni por mí ni por otros jugadores", ha dicho el futbolista alemán en una entrevista con Sport1. "Esta acusación me enfadó. Para mí, se ha cruzado el límite y por eso no quiero dejarlo así", concluyó Marco Reus.

Además, el atacante del Dortmund se ha encargado también de hablar sobre su relación con Terzic: "Es muy buena y estrecha. A menudo hablamos abiertamente entre nosotros. Pero no lo hago solo en privado, sino también cuando hablamos de Edin con el equipo".

Marco Reus suma 22 partidos esta temporada, 17 de ellos como titular. El delantero ha alternado grandes actuaciones con otras más discretas en la primera parte de la temporada, en la que ha anotado cinco goles y ha repartido dos asistencias.