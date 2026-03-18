¡Reunión inminente Guardiola - City con su futuro en el aire!

El Manchester City cayó, una vez más, eliminado de la Champions League por el Real Madrid. El equipo ‘skyblue’ prácticamente perdió todas sus opciones de avanzar desde el partido de ida, donde fue goleado por los blancos en el Santiago Bernabéu. La situación no mejoró en el partido de vuelta, que se vio marcado por la expulsión de Bernardo Silva y concluyó en empate, sellando así la eliminación del conjunto inglés.

Evidentemente, este temprano adiós de la máxima competición continental ya ha generado las primeras críticas. En Inglaterra se cuestiona, entre otros factores, la estrategia de Pep Guardiola en el partido de ida, donde decidió alinear a cuatro delanteros desde el inicio con la intención de hacer daño al Real Madrid. Sin embargo, la decisión del técnico no dio resultado y terminó siendo uno de los puntos más señalados tras la eliminación.

Resumen, goles y highlights del Manchester City 1 - 2 Real Madrid de la vuelta de octavos de final de la Champions / Champions

De hecho, varios medios ingleses señalan que Guardiola debería haber ganado más Champions League con el Manchester City, considerando la magnitud del proyecto tanto a nivel deportivo como económico. Lo cierto es que el técnico de Santpedor tan solo ha podido levantar un trofeo de la máxima competición continental, y quizás ya no puede volver a conquistar otro...

Horas después de la eliminación europea a manos del Real Madrid, muchas miradas se centran en el futuro de Pep Guardiola en el Manchester City. El técnico catalán tiene contrato con el club inglés hasta junio de 2027, sin embargo, algunas informaciones apuntan a que podría no cumplirlo y dejar el equipo antes de tiempo.

Haaland, junto a Guardiola, en el duelo contra el Madrid / ADAM VAUGHAN

Y es que el 'Daily Mail' informa que en los próximos días se llevará a cabo una reunión clave entre Pep Guardiola y la dirección del Manchester City, con su continuidad al frente del equipo como tema principal. Antes de este encuentro, el técnico de Santpedor se tomará un breve período de descanso, destinado a reflexionar y analizar las distintas opciones que se le presentan.

Pep Guardiola no suele permanecer muchos años en un mismo equipo, aunque en el Manchester City ha encontrado, sin duda, un lugar ideal. Llegó a Inglaterra en el verano de 2016, pero su estancia podría estar llegando a su fin. Mantenerse tantos años al frente de un club de élite no es sencillo, sobre todo cuando se espera que rindas siempre al máximo nivel.

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Aunque Pep Guardiola ha declarado públicamente en varias ocasiones que aún tiene energía y motivación para seguir al frente del Manchester City, en Inglaterra se viene especulando desde hace semanas sobre la posibilidad de que abandone el club al final de la presente temporada. De hecho, ya se han vinculado varios nombres como posibles sustitutos del técnico catalán, entre ellos Enzo Maresca y Xabi Alonso.