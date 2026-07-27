Se retira Slavko Vinčić, el árbitro de la final del Mundial entre España y Argentina

Es oficial. El colegiado que dirigió la final del Mundial entre España y Argentina, Slavko Vinčić, pone punto final a su trayectoria profesional tras culminar su carrera arbitrando el partido más importante del mundo.

Así lo anunció la Asociación de Fútbol de Eslovenia, que emitió un comunicado en su página web ensalzando la figura del árbitro esloveno: "Una semana después de la final del Mundial en Estados Unidos, Slavko Vinčić concluyó oficialmente su histórica carrera arbitral en la cima del mundo".

"Como primer árbitro esloveno, el de Maribor dirigió la gran final del Mundial de 2026 entre España y Argentina en East Rutherford, confirmando su estatus como uno de los mejores árbitros de la historia. Como broche de oro a su temporada de despedida, la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS) lo declaró el mejor árbitro del Mundial, y en Italia recibió el prestigioso Premio Giulio Campanati".

Slavko Vincic, árbitro de la final del Mundial / EFE

Barça y Madrid, recuerdos opuestos

Internacional desde 2010, Slavko Vincic le trae nefastos recuerdos al FC Barcelona. Fue el encargado de arbitrar el partido entre el Inter de Milán y el Barça de la fase de grupos de la Champions en 2022, un duelo muy polémico por aquellas manos de Dumfries no señaladas. "Es una injusticia, para mí es clarísimo, tendría que salir el árbitro y explicarse”, dijo Xavi Hernández por aquel entonces.

Slavo Vincic causó indignación entre los jugadores del FC Barcelona / Valentí Enrich

En el caso del Real Madrid, fue el encargado de pitar la final de la Champions 2024 entre el conjunto blanco y el Borussia Dortmund, que concluyó con victoria para los blancos con goles de Dani Carvajal y Vinicius para conquistar la decimoquinta Liga de Campeones, justo antes de la llegada de Mbappé y el dominio del PSG.

"Slavko, nacido el 25 de noviembre de 1979, ejerció como sexto árbitro en la Eurocopa 2012 y, junto con el equipo arbitral esloveno, dirigió los cuartos de final entre Grecia y Alemania. En 2015 arbitró por primera vez en las fases eliminatorias de competiciones europeas, en el partido de octavos de final de la Europa League entre Guingamp y Dynamo Kiev. Y en la ronda final de la fase de grupos de la Champions League 2016, hizo su debut en la competición de clubes más importante como árbitro en un partido entre el Manchester City y el Celtic", resume el comunicado de la federación de Eslovenia.

Slavko Vincic habla con Rodri en la final del Mundial / EFE

Un episodio le puso en el centro de la polémica

Pese a su dilatada trayectoria profesional siendo uno de los árbitros mejor valorados por la UEFA y por la FIFA, hubo un episodio que puso a Vinčić en el foco mediático durante unas semanas y que no tuvo nada que ver con el fútbol. En mayo de 2020 fue detenido durante una operación policial en Bosnia y Herzegovina contra una red relacionada con el tráfico de drogas, la prostitución y la posesión ilegal de armas.

El árbitro se encontraba en una finca de Bijeljina cuando las autoridades realizaron la redada en la que fueron arrestadas varias personas y se incautaron drogas, armas y dinero en efectivo. Su presencia en el lugar hizo que su nombre apareciera relacionado con una investigación que tuvo una gran repercusión.

La situación generó muchas dudas, aunque la investigación acabó descartando cualquier vínculo del esloveno con la organización. Vinčić fue interrogado como testigo y quedó en libertad sin cargos esa misma noche, ya que las autoridades no encontraron pruebas que le relacionaran con las actividades que se estaban investigando.