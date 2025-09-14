La resurrección de Vitor Roque

La confianza es un factor diferencial en el rendimiento de un futbolista. Y Vitor Roque lo está demostrando. El ariete brasileño vuelve a rugir como nunca y poco tiene que ver con su deficiente versión mostrada en las filas del FC Barcelona o incluso del Betis.

Tras su frustrada aventura en el fútbol español con azulgranas y béticos, Vitor Roque decidió emprender el camino de vuelta con su fichaje por el Palmeiras. Y aunque en un primer momento se siguió viendo a ese delantero precipitado, aislado del juego y con ansiedad por el gol, Tigrinho ya es otro.

Vitor Roque sigue sumando goles con el Palmeiras / X

La recuperación goleadora de Vitor Roque ya es una realidad. Vuelve a ser el delantero en el que se fijó en su día el Barça para poner más 30 millones sobre la mesa para hacerse con sus servicios. El ariete de 20 años anotó un 'hat trick' esta madrugada ante Inter de Porto Alegre y ha recuperado todo el olfato perdido en sus aventuras europeas.

En apenas cuarenta minutos, Vitor Roque ya había podido celebrar sus tres goles dejando el partido sentenciado en la primera mitad. Todo corazón y compromiso, el nueve brasileño hizo gala de su aparente facilidad para ver portería. Y siempre bien colocado, como en el segundo tanto en el que empujó el balón al fondo de la red a puerta vacía.

Hasta la fecha, suma 8 goles y 3 asistencias en lo que va de Brasileirao y va a ritmo de superar sus registros del Athlético Paranaense, cuando el Barça centró su mirada en él. Unas cifras además que le permiten soñar con la posibilidad de jugar el Mundial con la selección brasileña. No hay duda de que si sigue a este nivel de eficacia, Carlo Ancelotti tendrá que tenerlo muy en cuenta para el combinado nacional.

Palmeiras tiene por delante un compromiso muy exigente ante River Plate en la Copa Libertadores, y Vitor Roque se erige de nuevo como la gran esperanza para el equipo que dirige Abel Ferreira. No tan solo por sus goles, sino que también es un líder y ejemplo en la presión, trabajo y compromiso dentro del terreno de juego. Ha vuelto el mejor Vitor Roque... ¿Pero es suficiente para verlo de nuevo algún día en el fútbol europeo?