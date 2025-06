La resurrección de Michail Antonio: una historia de superación de vida

Tras 6 meses y 10 dias, o dicho de otra forma, 192 días, Michail Antonio vuelve a sonreír. El 7 de diciembre de 2024 Antonio sufrió un gravísimo accidente de tráfico en Essex en el que llegó a peligrar su vida. Afortunadamente, esta madrugada ha regresado a los terrenos de juego de manera oficial en la Copa Oro con la selección de su país -Jamaica- en el partido contra Guatemala (0-1).

El delantero jamaicano tuvo un grave accidente de coche que conmocionó a todo el fútbol inglés. El jugador perdió el control de su automóvil y se estrelló contra un árbol. El impacto dejó al jugador atrapado en el asiento del copiloto durante más de una hora, hasta que los equipos de emergencia lograron rescatarlo. Antes, la primera persona en llegar fue Samuel Woods, un vecino que presenció el incidente y que se acercó al vehículo para ayudar. “Le dije ‘hola’ para ver si había alguien vivo. Estaba desorientado y solo decía: ‘¿Dónde estoy? ¿Qué está sucediendo? ¿En qué coche estoy?’", relató el inglés. Los servicios de emergencia llegaron rápidamente al lugar y trasladaron al jugar al hospital en helicóptero. Su club en ese momento, el West Ham United, hizo un comunicado informando del suceso y pidiendo oraciones por él.

Una pregunta constante: ¿podrá volver a jugar?

Debido al accidente, Antonio tuvo que someterse a una cirugía por una fractura en una extremidad inferior. Tras la operación, el West Ham informó que su jugador estaría alejado del terreno hasta 2025. Sin embargo, los pronósticos no eran nada positivos. No se esperaba que volviera a jugar a fútbol y el propio futbolista ha explicado que sus fisioterapeutas le preguntaron si tenía un seguro de lesiones que terminaba su carrera: "No cerré ni un ojo esa noche".

Unos meses más tarde, en una entrevista en la 'BBC', el jugador norteamericano dejó claro que volvería a competir al máximo nivel. "Sí, 100 %. Volveré a jugar", comentó. Asimismo, admitió la importancia de la terapia en su recuperación: "No lo habría procesado en absoluto, o lo que habría hecho habría sido reprimirlo y haberme enojado o haberme vuelto agresivo". Más recientemente, ha reconocido que, desde el accidente, ha estado "más emocional que nunca" y que la terapia "es una de las mejores cosas que me han pasado en la vida".

Un redebut muy esperado

El martes 17 de junio ha sido el día más esperado para Michail Antonio en los últimos tiempos. Tras no disputar ni un solo minuto con el West Ham en el final de temporada, el encuentro de la jornada 1 de la Copa Oro ante Guatemala (0-1) ha sido el redebut de Antonio. 5 minutos y el añadido han sido los pocos minutos que el seleccionador Steve McClaren le ha dado a uno de sus jugadores insignia para que empiece a recuperar ritmo de competición.

Por otra parte, Antonio no tiene club para la próxima temporada. Su contrato con el West Ham finaliza el próximo 30 de junio y el club, de momento, no tiene intención de renovarlo y lo incluyó en la lista oficial de agntes libres de la Premier League. El futuro de Michail Antonio es una incógnita, pero ya es un gran triunfo que haya vuelto a los terrenos de juego.