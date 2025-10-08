Upamecano tensa la cuerda en el Bayern: renovación millonaria o Premier

Dayot Upamecano aterrizó en Múnich en verano de 2021 procedente del RB Leipzig a cambio de 42.5 millones de euros, donde había deslumbrado convirtiéndole en uno de los centrales con más proyección de Europa. Aunque desde el primer día se hizo con la titularidad, fue visto con mucho recelo. Pasó por momentos difíciles y cometió varios errores, especialmente en partidos importantes, mostrando una irregularidad que generaba dudas para Thomas Tuchel, entonces entrenador de los bávaros.

El central francés nunca podrá olvidar aquella eliminatoria contra el Manchester City en Champions, edición que acabó ganando el equipo inglés, donde cometió fallos groseros tanto en la ida como en la vuelta, y con un Haaland pletórico que lo bailó como quiso. Un año después, en febrero de 2024 fue expulsado en dos partidos seguidos, Lazio y Bochum, cometiendo penalti en las dos ocasiones y quedando retratado una vez más. Su imponente físico no era suficiente para disimular unos enormes errores de concentración, por lo que en aquel entonces, habría estado dispuesto a abandonar el club, con la Premier League como destino preferido.

Upamecano ante el Frankfurt esta temporada / FLORIAN WIEGAND

Sin embargo, la llegada de Vincent Kompany al banquillo bávaro fue un antes y después para el galo. La leyenda belga le dio toda la confianza que necesitaba, creyó en él, lo mantuvo en el once y incluso sacrificó a De Ligt, siendo este traspasado al Manchester United. El Bayern volvió a arrasar en la Bundesliga como de costumbre, después de la decaída del Bayer Leverkusen, que se quedó muy lejos del hito conseguido la temporada anterior. Upamecano vio en Kompany una oportunidad para reivindicarse y devolverle la confianza que el entrenador depositó en él. Según Philipp Kessler, del 'Bild': "Kompany le da mucha confianza, aprecia mucho a Upamecano y también puede darle consejos como exdefensa. Upamecano es ahora el central más estable del Bayern. Pero sigue sin ser un verdadero líder, ya que no es muy comunicativo."

Ante su excelente momento futbolístico, la dirección deportiva del Bayern se ha puesto manos a la obra con las negociaciones sobre la renovación de su contrato, que finaliza en junio de 2026. Sin embargo, y como cita el periodista alemán: "Podrían haber sido más fáciles si el Bayern las hubiera iniciado antes. Ahora se encuentra en el último año de su contrato. Por lo tanto, está en una situación muy buena, mejor que la del club". El club quiere evitar errores del pasado y prevenir que se marche gratis, como ya pasó en su momento con David Alaba.

Upamecano en un partido de Champions / EFE

"Kompany aprecia al jugador, que es titular indiscutible, Upamecano se siente muy a gusto en Múnich con su familia y en el club. En general, quiere quedarse. Pero también es una cuestión de dinero. Quiere un aumento de sueldo y se dice que también quiere una prima por fichaje, como la que recibieron otros jugadores, como Davies, cuando firmaron un nuevo contrato en su último año", recalca el periodista germano.

El Madrid quiere repetir la operación Alaba

El Madrid está atento a la situación del jugador, con el deseo de repetir operaciones a coste cero como las de Alaba o Rüdiger, quienes podrían salir del club este verano, esta vez con otro central de élite y una edad ideal (26) para renovar el eje de la zaga. "El hecho de estar vinculado a esos grandes clubes sin duda le colocará en una situación aún mejor para conseguir un nuevo contrato, en un club que sigue pagando uno de los mejores salarios de Europa", afirma Kessler. El Madrid no es el único interesado y advierte que sus agentes tienen "muy buenas relaciones con los clubes más importantes de Inglaterra y también con el París Saint Germain".

Una decisión que está en manos del jugador quién deberá escoger si seguir bajo las órdenes del entrenador que le ha devuelto la confianza y renovar su contrato, o si es el momento adecuado para emprender un nuevo reto lejos de Alemania.