El resurgir de Vitor Roque: ¿vuelve a valer esos 30 millones?

Palmeiras ya es líder del Brasileirao. Pese a arrancar el campeonato liguero con un decepcionante empate frente a Atlético Mineiro, el 'Verdao' se ha repuesto con dos victorias consecutivas gracias, en gran parte, a las actuaciones de un soberbio Vitor Roque que ya empieza a valer esos más de 30 millones de euros que le costó al FC Barcelona.

Porque 'Tigrinho' se ha convertido en un jugador diferencial, uno de esos futbolistas que te hacen ganar partidos por sí solos y que no temen echarse el equipo a la espalda. A sus 20 años, quien sabe si este 2026 puede ser el año de su resurrección que le abra de nuevo las puertas de un fútbol europeo al que no descarta volver, con equipos como el Chelsea al acecho en cada ventana de traspasos.

Son dos goles ya los que lleva Vitor Roque en tres jornadas del Brasileirao, ambos decisivos en el resultado, lo que se ha traducido en cuatro puntos para un Palmeiras que suma siete y ocupa ya la primera plaza del campeonato liguero gracias a su mejor diferencia de goles con respecto a Sao Paulo, Bahía y Fluminense. "¿Te sorprende? ¡Claro que Vitor Roque marcó!", escribió el club en sus redes sociales.

Golazo de Tigrinho

El delantero brasileño, que ya anotó el 2-2 definitivo en la primera jornada el pasado 28 de enero, volvió a mojar la pasada madrugada frente a Internacional para otorgarle al Verdao el gol de la victoria. Corría el minuto 52' con el marcador empatado a uno tras los tantos de Gustavo Gómez y Ronaldo cuando el ex del FC Barcelona volvió loca a la defensa rival gracias a su garra y a su insistencia.

Le costó controlar un balón en largo ante la presión de hasta dos defensores, uno por cada costado, pero Vitor Roque nunca da un balón por perdido, se deshizo del primer rival a base de potencia, fuerza y pelea, recortó al segundo dentro del área para dejarlo sentado y batió por arriba al guardameta de Internacional Sergio Rochet. Eso sí, con algo de fortuna para el ex del Real Betis en la definición tras rebotar su disparo en un defensor cuando realmente buscaba el palo largo.

¿Cuánto cuesta Vitor Roque?

Sea como sea, Vitor Roque volvió a ser decisivo para un Palmeiras que todavía debe sumar a la causa a su flamante fichaje para esta temporada, el internacional colombiano Jhon Arias. Pero mientras tanto basta con un Tigrinho por el que el 'Verdao' desembolsó cerca de 25 millones de euros y que no por casualidad es el futbolista mejor valorado de toda América con una tasación de 35 millones de euros, según el portal Transfermarkt.

Un rendimiento que bien podría valerle más pronto que tarde un regreso al fútbol europeo, que sigue siendo el mayor deseo de Vitor Roque tras no triunfar en su primera etapa en las filas del FC Barcelona y del Real Betis.

"Fui a Europa muy pronto. Aprendí mucho de mi experiencia. De la misma forma, volver al fútbol brasileño no es dar un paso atrás, al contrario. A veces tienes que dar un paso atrás para dar dos al frente. También es un sueño volver a Europa, adaptarme. Si Dios quiere, seguiré haciendo mi trabajo en el Palmeiras, porque hoy es mi objetivo, y en el futuro volveré a Europa", dijo hace unos meses. De momento, con 22 goles desde su llegada a Palmeiras hace tan solo un año (febrero de 2025), va por buen camino.