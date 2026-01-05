El resurgir de Joao Félix: ¿vuelta a Europa?

Muchos pensaron que Joao Félix tiraba la toalla el pasado verano después de abandonar el fútbol europeo para emprender una nueva etapa en Arabia Saudí. Después de varias experiencias decepcionantes en el FC Barcelona, Chelsea o AC Milán, el 'Menino de Ouro' decidió embarcarse en una exótica aventura de la mano del Al Nassr.

Lo cierto es que poco quedaba de ese jugador que ilusionó a los aficionados rojiblancos del Atlético de Madrid tras brillar en el Benfica. Desde sus inicios, Joao Félix ha cargado con altas expectativas que no ha podido materializar y que, temporada tras temporada, han ido aumentando la presión sobre él. No le falta talento, pero su escasa irregularidad lo ha sentenciado en todos sus equipos.

Joao Félix vuelve a sonreír en Arabia Saudí / Al Nassr

La lista es larga: Atlético de Madrid, AC Milán, Chelsea, Barça... tan solo fue capaz de sobresalir en su tierra natal. Hasta ahora. Joao Félix está respondiendo de la mejor forma posible a los críticos, o 'haters' como se les denomina actualmente, sacando a la luz su mejor versión sobre los terrenos de juego de Arabia Saudí. Sí, en un campeonato de menor nivel, pero con números que devuelven la esperanza con el atacante luso.

En 22 partidos con la camiseta del Al Nassr, junto a compañeros como Cristiano Ronaldo o Kingsley Coman, Joao Félix ya ha logrado alcanzar la cifra de 19 dianas, además de repartir siete asistencias. Ciertamente está rindiendo a las mil maravillas en el campeonato saudí, siendo determinante y efectivo en los metros finales del campo, donde es más complicado destacar.

Joao Félix tuvo un comienzo espectacular en su debut con el Al Nassr al anotar tres goles ante Al Taawoun / Perform

Basta con comparar estas cifras con las de otras temporadas. Sin ir más lejos, el curso pasado, dividido entre el Chelsea y el AC Milan, se quedó en apenas diez tantos y, si retrocedemos un poco más en el tiempo, con la camiseta del Barça volvió a firmar la misma cifra goleadora. De hecho, en sus 131 partidos con el Atlético de Madrid, consiguó un total de 34 dianas, tan solo 15 más de las que lleva esta campaña con el Al Nassr.

Es evidente que el campeonato de Arabia Saudí no es equiparable a las ligas del fútbol europeo, aunque ya empiezan a verse equipos con cierto nivel tras el múltiple desembarco de estrellas. No obstante, alcanzar este nivel de juego y, sobre todo, estas cifras de cara a portería demuestra que, en ningún caso, João Félix optó por llevar a cabo un retiro dorado.

Joao Félix celebra con Cristiano Ronaldo el gol del Al-Nassr en el amistoso ante el Rio Ave / @AlNassrFC_EN

El 'Menino de Ouro' vuelve a brillar y se abre la puerta a un posible regreso a Europa. En ese sentido, Joao Cancelo puede ser un espejo en el que mirarse, ya que, tras varias temporadas en Arabia, está decidido a volver para competir al primer nivel, con Inter y Barça en la carrera por hacerse con sus servicios. João Félix está despertando: ¿querrá probar fortuna otra vez en Europa?