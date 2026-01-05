FÚTBOL INTERNACIONAL
El resurgir de Joao Félix: ¿vuelta a Europa?
El 'Menino de Ouro' vuelve a brillar con cifras espectaculares y se abre la puerta a un posible regreso a Europa
Muchos pensaron que Joao Félix tiraba la toalla el pasado verano después de abandonar el fútbol europeo para emprender una nueva etapa en Arabia Saudí. Después de varias experiencias decepcionantes en el FC Barcelona, Chelsea o AC Milán, el 'Menino de Ouro' decidió embarcarse en una exótica aventura de la mano del Al Nassr.
Lo cierto es que poco quedaba de ese jugador que ilusionó a los aficionados rojiblancos del Atlético de Madrid tras brillar en el Benfica. Desde sus inicios, Joao Félix ha cargado con altas expectativas que no ha podido materializar y que, temporada tras temporada, han ido aumentando la presión sobre él. No le falta talento, pero su escasa irregularidad lo ha sentenciado en todos sus equipos.
La lista es larga: Atlético de Madrid, AC Milán, Chelsea, Barça... tan solo fue capaz de sobresalir en su tierra natal. Hasta ahora. Joao Félix está respondiendo de la mejor forma posible a los críticos, o 'haters' como se les denomina actualmente, sacando a la luz su mejor versión sobre los terrenos de juego de Arabia Saudí. Sí, en un campeonato de menor nivel, pero con números que devuelven la esperanza con el atacante luso.
En 22 partidos con la camiseta del Al Nassr, junto a compañeros como Cristiano Ronaldo o Kingsley Coman, Joao Félix ya ha logrado alcanzar la cifra de 19 dianas, además de repartir siete asistencias. Ciertamente está rindiendo a las mil maravillas en el campeonato saudí, siendo determinante y efectivo en los metros finales del campo, donde es más complicado destacar.
Basta con comparar estas cifras con las de otras temporadas. Sin ir más lejos, el curso pasado, dividido entre el Chelsea y el AC Milan, se quedó en apenas diez tantos y, si retrocedemos un poco más en el tiempo, con la camiseta del Barça volvió a firmar la misma cifra goleadora. De hecho, en sus 131 partidos con el Atlético de Madrid, consiguó un total de 34 dianas, tan solo 15 más de las que lleva esta campaña con el Al Nassr.
Es evidente que el campeonato de Arabia Saudí no es equiparable a las ligas del fútbol europeo, aunque ya empiezan a verse equipos con cierto nivel tras el múltiple desembarco de estrellas. No obstante, alcanzar este nivel de juego y, sobre todo, estas cifras de cara a portería demuestra que, en ningún caso, João Félix optó por llevar a cabo un retiro dorado.
El 'Menino de Ouro' vuelve a brillar y se abre la puerta a un posible regreso a Europa. En ese sentido, Joao Cancelo puede ser un espejo en el que mirarse, ya que, tras varias temporadas en Arabia, está decidido a volver para competir al primer nivel, con Inter y Barça en la carrera por hacerse con sus servicios. João Félix está despertando: ¿querrá probar fortuna otra vez en Europa?
- Maldini desgrana la victoria del Barça con matices: 'Joan García, clave, pero…
- Real Madrid - Barça, en directo: Clásico de Liga Endesa de baloncesto en vivo hoy
- Mercado de fichajes, hoy 4 de enero en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...
- Lo que no se vio del Espanyol - Barça: Joan 'sacrificó' a Gerard Martin, el 'toque' de Manolo a Dmitrovic y tensión en la grada
- Real Madrid - Real Betis: resultado, resumen y goles del partido de LaLiga
- Raphinha cambia al Barça: los números que explican su impacto total
- Un botín de 50 millones, clave para el espía que delató a Maduro
- El Girona ya sabe cuál es la clave para cerrar el fichaje de Ter Stegen