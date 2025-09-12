La resaca más dulce de Grealish

El culebrón de Jack Grealish finalizó con el delantero inglés cedido en el Everton procedente del Manchester City. Pep Guardiola, que apenas contó con él la pasada temporada, le dejó bien claro que no iba a tener protagonismo este nuevo curso en el equipo 'cityzen'. En apenas unos años, el internacional con los 'Three Lions' pasó de ser diferencial en un equipo que alzó el triplete a ser relegado totalmente al banquillo, incluso a la grada.

Es habitual que Guardiola consiga mejorar y sacar la mejor versión de sus jugadores, sin embargo, con Grealish ha sido diferente. Llegó al Manchester City en 2021 a cambio de 117 millones de euros y, pese a ser importante en sus primeros años como 'skyblue', su bajón en las últimas temporadas provocó su abrupta salida el pasado verano. El técnico de Santpedor no pudo esta vez consolidar a Grealish en el primer nivel.

"¡Claro que tiene que jugar! Es un jugador increíble y tiene que jugar a fútbol cada tres días. No pasó esta temporada, tampoco en la anterior. Pero necesita hacerlo. Si no aquí con nosotros, en otro sitio", reflexionó Guardiola al final de la pasada temporada.

Jack Grealish, abrazado por aficionados del Everton / @footballontnt

Pese a contar con diferentes propuestas para continuar con su carrera profesional, su alto salario complicó su salida en el mercado de fichajes estival. Pero, ya en las últimas semanas de la ventana de transferencias, Grealish encontró acomodo en el Everton en calidad de cedido. De costar casi 120 millones de euros a salir en forma de préstamo. Qué rápido cambia el mundo del fútbol.

Ya con la perspectiva de las primeras semanas de Grealish en el Everton, la decisión de emprender esta nueva aventura parece acertada. Hasta la fecha, el atacante inglés ha disputado cuatro partidos con la camiseta de los 'Toffees', y las sensaciones son prácticamente inmejorables. Aunque todavía no se ha estrenado como goleador, ha regalado cuatro asistencias en apenas tres partidos ligueros. Y, de hecho, ha sido nombrado como 'MVP' del mes en la Premier League.

En el Everton apenas se creen que se hayan reforzado gratis con un jugador de este nivel. "Déjame decirte que no tiene nada que ver conmigo. Todo tiene que ver con Jack (Grealish) y su propia mentalidad para ser mejor. Todos tenemos algo que demostrar. En la vida siempre hay algo por lo que esforzarse, y creo que Jack quiere demostrar que es un buen jugador. Lo está demostrando en este momento. Su fútbol ha sido realmente bueno. El mayor cumplido que puedo hacerle es que es mejor de lo que pensaba. Es muy bueno. Está en el límite de la creatividad y, tal vez, de marcar goles" apuntó David Moyes, técnico de los 'Toffees'. Ha vuelto el mejor Grealish, ese que Guardiola no fue capaz de sostener en el tiempo.