La repesca, vida o muerte para Italia: "He hablado con Gattuso más que con mi madre"

En 2006 Italia tocó la gloria con las manos. Literalmente. La tanda de penaltis ante Francia en el Olympiastadion de Berlín les aupó a ser los reyes del fútbol de selecciones. Pocos saben cuánto pesa la Copa del Mundo, y tanto Fabio Cannavaro como sus compañeros pudieron tenerla en sus manos. Dentro de ellos estaba un Gennaro Gattuso que hoy es el seleccionador y que tiene en sus manos la responsabilidad más grande de los últimos tiempos en el fútbol italiano: devolver a la absoluta a un Mundial.

Gattuso en su presentación como seleccionador de Italia / EFE

La de Brasil, en 2014, fue su última experiencia mundialista -y salió fatal, quedándose fuera en fase de grupos-. A las de 2018 y 2022 no lograron clasificarse, siendo eliminada en las repescas ante Suecia y Macedonia del Norte, respectivamente. Ahora toca Irlanda del Norte en semifinales (jueves, 20:45h), y los de Gattuso son muy conscientes de la responsabilidad.

"Tenemos que mantenernos unidos y ser positivos: eso nos ayudará. En partidos tan importantes, la mentalidad es crucial para seguir adelante. En los últimos meses he hablado más con Gattuso que con mi madre... durante el período en el que estuve fuera y jugué menos (en el Arsenal), me llamó constantemente", dijo en rueda de prensa Riccardo Calafiori, quien se espera que sea titular en la zaga transalpina para el duelo ante los irlandeses.

Calafiori, en un partido de la Eurocopa / Petr David Josek

Calafiori también analizó el momento del fútbol italiano y las causas de los fracasos de los últimos años: "Hay diferencias. Por ejemplo, la diferencia entre las ligas italiana e inglesa radica en la intensidad, tanto en los entrenamientos como en los partidos. Entrenamos muy poco porque jugamos cada tres días, así que mantenemos una alta intensidad en cada encuentro. Hay pocos momentos de inactividad; incluso cuando el balón sale fuera, nos recuperamos de inmediato".

Eso sí, el futbolista del Arsenal lo tiene claro respecto a las posibilidades de clasificarse a la final de la repesca y estar en la cita de Estados Unidos, México y Canadá: "Depende más de nosotros que de los demás. Tenemos que prepararnos para el partido como si fuera un partido normal. Sabemos lo delicado que es, pero tenemos que tomárnoslo con la mayor tranquilidad posible".