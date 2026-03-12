La renuncia de Irán abre un nuevo escenario para el Mundial 2026: ¿Quién ocupará su plaza?

La posible ausencia de la Selección de Irán en el Copa Mundial de la FIFA 2026 ha abierto un nuevo escenario en el fútbol internacional. Aunque todavía no existe una confirmación oficial por parte de la FIFA, el debate ya gira en torno a quién ocuparía el cupo del combinado asiático en el Mundial que organizarán Estados Unidos, México y Canadá.

Más allá de la retirada, comunicada este miércoles por la mañana por parte del Ministro de Deportes de Irán, Ahmad Doyanmali, la clave está en el reglamento del torneo. El apartado 6.7 establece que "si una federación participante se retirara o quedara excluida del Mundial de la FIFA 26, la FIFA decidirá a su entera discreción al respecto y emprenderá las acciones que considere necesarias. La FIFA podrá decidir, en particular, sustituir dicha federación por otra". Es decir, el organismo rector del fútbol mundial tendría libertad para determinar el reemplazo.

Si la FIFA opta por respetar el reparto actual de plazas continentales, todo apunta a que el relevo saldría de la AFC (Confederación Asiática de Futbol). En ese escenario, la principal candidata sería la Selección de Irak, que actualmente posee el mejor posicionamiento entre los equipos asiáticos que quedaron a las puertas del Mundial y que se juega una plaza en el repechaje intercontinental.

El Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, recibe el premio de la Paz de FIFA de manos de Giovanni Infantino durante el sorteo de la Copa del Mundo 2026. / WILL OLIVER

Ese repechaje estaba programado para disputarse el 31 de marzo en Monterrey, donde Irak debía enfrentarse al ganador del duelo entre Bolivia y Surinam. Sin embargo, si finalmente heredara la plaza de Irán, los iraquíes accederían directamente al torneo y no tendrían que disputar esa eliminatoria.

En ese caso, el efecto dominó continuaría dentro de la propia Confederación Asiática. El lugar de Irak en la repesca podría ser ocupado por Emiratos Árabes, que cayó frente a los iraquíes en el 'play-off' regional y sería el siguiente equipo en la línea de clasificación.

Hasta la fecha, la AFC contaba con ocho representantes confirmados para el Mundial: Arabia Saudí, Australia, Qatar, Corea del Sur, Uzbekistán, Japón, Jordania e Irán. La baja de los 'Príncipes de Persia' obligaría a reajustar ese listado.

El Grupo G del Mundial 2026. / LAPRESSE

Además, la retirada también tendría impacto directo en la fase de grupos. Irán estaba encuadrado en el Grupo G junto a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda, con quien jugaría 'el partido del orgullo' en su debut en Seattle. El equipo que finalmente herede la plaza ocuparía ese mismo lugar en el calendario.

Por ahora, la FIFA no ha tomado una decisión definitiva. Pero si se confirma la renuncia iraní, el Mundial 2026 podría tener un invitado inesperado. De momento, todas las miradas apuntan hacia Irak.