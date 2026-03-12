MUNDIAL 2026
La renuncia de Irán abre un nuevo escenario para el Mundial 2026: ¿Quién ocupará su plaza?
Irak se postula como el principal candidato para ocupar la plaza de Irán en el Mundial en Estados Unidos, México y Canadá
La posible ausencia de la Selección de Irán en el Copa Mundial de la FIFA 2026 ha abierto un nuevo escenario en el fútbol internacional. Aunque todavía no existe una confirmación oficial por parte de la FIFA, el debate ya gira en torno a quién ocuparía el cupo del combinado asiático en el Mundial que organizarán Estados Unidos, México y Canadá.
Más allá de la retirada, comunicada este miércoles por la mañana por parte del Ministro de Deportes de Irán, Ahmad Doyanmali, la clave está en el reglamento del torneo. El apartado 6.7 establece que "si una federación participante se retirara o quedara excluida del Mundial de la FIFA 26, la FIFA decidirá a su entera discreción al respecto y emprenderá las acciones que considere necesarias. La FIFA podrá decidir, en particular, sustituir dicha federación por otra". Es decir, el organismo rector del fútbol mundial tendría libertad para determinar el reemplazo.
Si la FIFA opta por respetar el reparto actual de plazas continentales, todo apunta a que el relevo saldría de la AFC (Confederación Asiática de Futbol). En ese escenario, la principal candidata sería la Selección de Irak, que actualmente posee el mejor posicionamiento entre los equipos asiáticos que quedaron a las puertas del Mundial y que se juega una plaza en el repechaje intercontinental.
Ese repechaje estaba programado para disputarse el 31 de marzo en Monterrey, donde Irak debía enfrentarse al ganador del duelo entre Bolivia y Surinam. Sin embargo, si finalmente heredara la plaza de Irán, los iraquíes accederían directamente al torneo y no tendrían que disputar esa eliminatoria.
En ese caso, el efecto dominó continuaría dentro de la propia Confederación Asiática. El lugar de Irak en la repesca podría ser ocupado por Emiratos Árabes, que cayó frente a los iraquíes en el 'play-off' regional y sería el siguiente equipo en la línea de clasificación.
Hasta la fecha, la AFC contaba con ocho representantes confirmados para el Mundial: Arabia Saudí, Australia, Qatar, Corea del Sur, Uzbekistán, Japón, Jordania e Irán. La baja de los 'Príncipes de Persia' obligaría a reajustar ese listado.
Además, la retirada también tendría impacto directo en la fase de grupos. Irán estaba encuadrado en el Grupo G junto a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda, con quien jugaría 'el partido del orgullo' en su debut en Seattle. El equipo que finalmente herede la plaza ocuparía ese mismo lugar en el calendario.
Por ahora, la FIFA no ha tomado una decisión definitiva. Pero si se confirma la renuncia iraní, el Mundial 2026 podría tener un invitado inesperado. De momento, todas las miradas apuntan hacia Irak.
- Real Madrid - Manchester City: resumen, resultado y estadísticas del partido de la Champions League
- El vestuario del Barça alucina con Xavi Espart: 'El nuevo Philip Lahm
- El césped del Metropolitano, bajo sospecha
- Lo que no se vio del Newcastle - Barça: la venganza de Lamine, Gerard Martín se queda 'colgado' y un pique entre banquillos
- Watanabe, presidente de Honda Racing, avisa a Aston Martin: 'El primer objetivo es el GP de Japón
- Pruebas médicas para Eric Garcia para despejar dudas
- Real Madrid - Manchester City: polémica y reacciones en directo del partido de la Champions League
- Buenas noticias con Eric Garcia