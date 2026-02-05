El Rennes se reafirma como la mejor cantera de Francia

El Henri Guérin Training Centre, centro de formación del Rennes, puede presumir de ser la cantera más exitosa de Francia en los últimos años. Solo en este mercado de invierno han confirmado dos ventas que suman 100 millones de euros por jugadores formados en la academia del equipo bretón. Jérémy Jacquet se unirá al Liverpool en junio a cambio de 70 millones, mientras que Kader Meïté ha puesto rumbo al Al-Hilal por 30 kilos.

Esos dos nombres, vendidos por cifras astronómicas por un club de media tabla de la Ligue 1, se suman a una lista de talentos nacidos en la misma mina de oro en los últimos años: Désiré Doué, Mathys Tel, Eduardo Camavinga, Ousmane Dembélé... y un largo etcétera.

La cantera del Rennes no es un fenómeno reciente, sino que su explosión internacional se remonta a principios de los 2000. Fue entonces cuando se inauguró el centro de formación moderno, y desde ese momento, la Federación Francesa de Fútbol (FFF) lo ha reconocido repetidamente como el mejor de Francia, incluso por delante de academias tan prestigiosas como las del PSG o el Lyon.

Un 'scouting' de proximidad

A diferencia de otros clubes que buscan talento por todo el mundo, el Rennes domina su territorio. Cuenta con una red de captación impresionante en la región de Bretaña y, sobre todo, en Île-de-France (París y alrededores). Detectan el talento antes que nadie y convencen a las familias de que el salto al primer equipo es real, no una promesa vacía.

El Henri-Guérin training centre / Stade Rennais FC

El club ha entendido que ser un "club trampolín" no es un defecto, sino un modelo de negocio brillante. Las ventas de jugadores como Dembélé, Doué o los mencionados Jacquet y Meïté financian la mejora constante de sus instalaciones, generando un círculo virtuoso de reinversión.

La cuarta cantera con más jugadores en las cinco grandes ligas

Los datos hablan por sí solos. 29 jugadores formados en la academia 'rouge et noir' han jugado esta temporada en las cinco grandes ligas europeas. Esta cifra sitúa al Rennes en el cuarto puesto entre los mejores clubes formadores, según el CIES. Solo le superan Barça (40), Madrid (35) y PSG (31), y deja atrás a gigantes como el Ajax, el Chelsea o los dos clubes de Manchester.

Otro dato que ilustra su potencia: los jugadores formados en el Rennes han acumulado 22.599 minutos de juego esta temporada. Además, el primer equipo ha alineado a siete futbolistas salidos de su academia, una muestra más de la excelencia de su proyecto formativo a nivel mundial.

Ousmane Dembélé durante su eatapa en el Rennes / SPORT

En el ranking histórico de clubes que más jugadores han proyectado hacia las cinco grandes ligas europeas en las dos últimas décadas, el Rennes vuelve a destacar: ocupa el sexto lugar (94 futbolistas), solo por detrás del Madrid (166), el Barça (156), el PSG (111), el Lyon y el Manchester United (103).

Las recientes salidas de Jacquet y Meïté no son más que el último capítulo de una historia de éxito que parece no tener techo. Con estas operaciones, el Rennes reafirma su posición como la factoría de talento más prolífica y rentable de Francia: un ecosistema donde la juventud no es un riesgo, sino el activo más seguro.

Mientras otros clubes se pierden en la inflación del mercado, el Rennes sigue demostrando que su verdadera mina de oro no está en los despachos, sino en el césped de su academia. Un modelo envidiable que convierte el potencial adolescente en realidad de élite con una naturalidad pasmosa.