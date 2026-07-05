El Rennes quiere repetir con Eliezer Mayenda la fórmula que lanzó a Dembélé

El fútbol francés volverá a poner a prueba el talento de Eliezer Mayenda. El delantero español de 21 años, una de las grandes referencias de la selección española sub-21 y protagonista de una brillante temporada en el Sunderland, está a un paso de convertirse en nuevo jugador del Rennes en una operación que supera los 20 'kilos', según informó L'Équipe.

El conjunto bretón ha decidido realizar una importante inversión por un atacante al que considera uno de los proyectos ofensivos con mayor margen de crecimiento del fútbol europeo. De acuerdo con el diario francés, Mayenda firmará por cinco temporadas después del acuerdo alcanzado entre ambos clubes, en un traspaso valorado en unos 20 millones de euros, sin incluir variables.

El internacional español sub-21 ha llamado la atención por su capacidad para fabricar goles de enorme calidad, su potencia física y su versatilidad en ataque. L'Équipe lo define como un delantero de "altísimo potencial" y recuerda que ha sido uno de los pilares de la selección española sub-21, consolidándose como una de las grandes promesas del país.

Repetir la fórmula del éxito

La apuesta por Mayenda también encaja con la filosofía de un Rennes que se ha convertido en una de las grandes fábricas de talento del fútbol europeo. Aunque el delantero español no se ha formado en su cantera, el club confía en impulsar definitivamente su crecimiento y revalorizarlo en los próximos años.

El mejor ejemplo de ese modelo es el de Ousmane Dembélé. El extremo francés llegó a la élite tras formarse en la academia del Rennes, explotó con el primer equipo durante la temporada 2015-16 y fue traspasado ese mismo verano al Borussia Dortmund. Aquel movimiento terminó siendo uno de los grandes negocios deportivos del club y supuso el inicio de la carrera de un futbolista que años después conquistaría el Balón de Oro 2025.

Ousmane Dembélé uno de sus tres goles a Noruega en el Mundial en Boston. / GREG M. COOPER / EFE

La academia del Rennes lleva años siendo una referencia en Francia y ha impulsado las carreras de futbolistas como Eduardo Camavinga, Désiré Doué, Jérémy Doku o el propio Dembélé, consolidando al club como uno de los mejores desarrolladores de talento del continente.

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Con Mayenda, la estrategia es algo diferente porque no procede de la cantera bretona, pero el objetivo es muy similar: ofrecerle el contexto ideal para completar su evolución, convertirlo en una de las referencias de la Ligue 1 y, quién sabe, protagonizar en el futuro otro gran traspaso que confirme el extraordinario ojo del Rennes para detectar y potenciar jóvenes talentos.