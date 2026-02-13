Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

LIGUE 1

Rennes - PSG, en directo: partido de la Ligue 1, hoy en vivo

Sigue en directo la jornada 22 de la Ligue 1 entre el Rennes y el Paris Saint Germain en el Roazhon Park

Los primeros minutos de Dro con el PSG

Los primeros minutos de Dro con el PSG / @PSG_inside

Albert Miranda

El PSG quiere seguir con mano firme en esta Ligue 1 visitando al Rennes en el partido de este viernes.

