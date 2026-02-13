En Directo
LIGUE 1
Rennes - PSG, en directo: partido de la Ligue 1, hoy en vivo
Sigue en directo la jornada 22 de la Ligue 1 entre el Rennes y el Paris Saint Germain en el Roazhon Park
Albert Miranda
El PSG quiere seguir con mano firme en esta Ligue 1 visitando al Rennes en el partido de este viernes.
Rennes - PSG | 52' 1-0
Primeros jugadores en la banda de calentamiento. Uno de ellos es Dro... el exjugador del Barça.
Rennes - PSG | 51' 1-0
Doué se fue muy bien por banda derecha y con un gran centro al área, encontró a Ousmane. El disparo del balón de oro, se machó muy desviado.
Rennes - PSG | 50' 1-0
¡La tuvoooo Dembélé para el PSG!
Rennes - PSG | 47' 1-0
Nordin recibió un pase al espacio, ganándole la disputa a Zabarnyi. Llegó al área y con un disparo fozado, lanzó al lateral de la red. Ocasión muy clara.
Rennes - PSG | 47' 1-0
¡A punto de marcaaaar el Rennees el segundoooo!
Rennes - PSG | 46' 1-0
¡ARRAANCAAA LA SEGUNDA PARTE EN RENNEEES!
Rennes - PSG | 47' 1-0
Partido muy igualado en estos primeros cuarenta y cinco minutos. El PSG estuvo mejor en general, pero le falto eficacia en sus ocasiones. La más clara para los parisinos fue de Doué, pero su picadita no fue suficiente para batir a Samba. En cambio, el Rennes tiró dos veces a puerta y en una de ellas, Tamari consiguió poner el 1-0 con un golazo.
Rennes - PSG | 47' 1-0
¡Llegamos al descaaaansooo en Renneees!
Rennes - PSG | 45' 1-0
¡Se añaden dos minutos en Rennes!
Rennes - PSG | 44' 1-0
El PSG intenta anotar el empate antes del descanso, pero no lo está consiguiendo. El Rennes está consiguiendo defender muy junto y generando problemas al PSG.
- Atlético de Madrid - Barcelona, en directo hoy: semifinales de la Copa del Rey, en vivo
- Mbappé pierde los papeles: “No hay sanción a la vista"
- El reincidente gesto de Simeone a Lamine que indigna al Barça
- Atlético de Madrid - Barcelona: reacciones, polémicas y última hora, en directo
- Elecciones a la presidencia del FC Barcelona 2026: última hora del proceso electoral, en directo
- El Athletic, en la lista de la FIFA que podría sancionarle con tres ventanas sin poder fichar
- Empieza el baile con Gerard Martín: el Milan se interesa y el Barça se piensa la venta
- Inaudito: el CTA emite un comunicado durante el Atlético - Barça sobre el gol anulado a Cubarsí