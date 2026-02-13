Rennes - PSG, en directo: partido de la Ligue 1, hoy en vivo

Rennes - PSG | 47' 1-0

Partido muy igualado en estos primeros cuarenta y cinco minutos. El PSG estuvo mejor en general, pero le falto eficacia en sus ocasiones. La más clara para los parisinos fue de Doué, pero su picadita no fue suficiente para batir a Samba. En cambio, el Rennes tiró dos veces a puerta y en una de ellas, Tamari consiguió poner el 1-0 con un golazo.