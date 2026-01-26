El renacer de Mainoo con la llegada de Carrick

El futuro de Kobbie Mainoo ha dado un giro radical en este inicio de año. El canterano las estaba pasando amargas con Rubén Amorim en el banquillo, ya que el técnico no contaba con él por un tema de encaje en el sistema y el club le buscaba una salida en este mismo mercado de invierno.

Sin embargo, todo cambió el 5 de enero, cuando Amorim fue despedido y su relevo fue Michael Carrick, que asumió el cargo como interino hasta final de temporada. El cambio le ha sentado de maravilla a Mainoo, que por fin vuelve a tener el protagonismo que había perdido con el portugués.

El centrocampista de 20 años aún no había sido titular esta temporada en la Premier League. Desde la llegada de Carrick, ha disputado los 90 minutos en los dos partidos, ambos con victorias ante nada más y nada menos que el Manchester City y el Arsenal, este último dejando incluso una asistencia en el tercer gol. No solo él ha recuperado la sonrisa, también todo el club y su afición, que cierran la jornada 23 en puestos de Champions, algo impensable durante mucho tiempo.

Mainoo y Foden durante el derbi de Manchester / GARY OAKLEY / EFE

De cedible a intocable

"Este club necesita que los jóvenes den un paso al frente. Ellos son los cimientos del United. ¡La semana pasada ya visteis lo que Kobbie puede aportar! Empecé a trabajar con él cuando tenía 13 o 14 años, mientras me sacaba mis títulos de entrenador", declaró Carrick hace unos días.

Mainoo vuelve a ser la joya intocable que ya deslumbró en temporadas anteriores, uno de los mayores talentos que ha sacado la cantera del United en los últimos tiempos y una pieza clave para el futuro de los 'red devils'. El técnico ya ha demostrado su plena confianza en él, tanto con palabras como con minutos. De estar a punto de hacer las maletas en invierno, a ver cómo su futuro en Old Trafford vuelve a brillar. La llegada de Carrick le ha dado una nueva vida al United, pero si alguien tiene motivos especiales para estar agradecido, ese es Kobbie Mainoo.