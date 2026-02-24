Emile Heskey, exfutbolista, apunta a quién debería remplazar a Salah en el Liverpool: "Me gusta mucho..."

Mohamed Salah podría abandonar el Liverpool este verano tras 9 temporadas en la Premier League con los 'Reds'. El egipcio tiene contrato con el Liverpool hasta el verano de 2027, pero la bajada de rendimiento en esta temporada del extremo de los 'Reds' ha complicado su continuidad en el club inglés.

El Liverpool espera el interés de los clubes de la Saudi Pro League, la liga de 'moda', en donde los jugadores están buscando acabar su carrera por los contratos millonarios que ofrecen los equipos árabes.

Las estadísticas de Salah

7 goles y 8 asistencias en 28 partidos son los datos de Salah en la actual temporada con el Liverpool, unos registros que se alejan mucho de los años de 'gloria' del egipcio. Sin ir más lejos, la temporada pasada, la 24/25, Salah ayudó a los 'Reds' con 57 contribuciones de gol en 52 partidos que permitieron a los de Anfield alzar el título de liga.

El motivo de su marcha

La sequía del egipcio, sumada a la tensa situación que vivió recientemente con su entrenador Arne Slot por las suplencias consecutivas del jugador y las declaraciones del mismo, podría precipitar su salida. Personalidades del mundo del fútbol han hablado últimamente del egipcio.

Slot y Salah antes de ir con Egipto a la Copa Africana// AP / SEBASTIÁN VARGAS ROZO

Posibles relevos de Salah

Emile Heskey, exestrella de los 'Reds', nombró jugadores que podrían sustituir al egipcio en una entrevista con 'OLBG'. Aunque cree que ese término no es el adecuado, ya que a 'Mo' no se le puede sustituir: "Estamos hablando de reemplazar a Mohamed Salah y creo que como fanáticos debemos ver algo diferente porque no podemos reemplazar a Mo Salah".

Sin embargo, el inglés tiene claro a su reemplazo: "No creo que se pueda reemplazar a Mo Salah, pero me gusta el chico del PSG, Khvicha Kvaratskhelia. Sería mi opción predilecta". Heskey habló de también de Jarrod Bowen, haciendo hincapié en su esfuerzo dentro del campo: "Bowen tiene un ritmo y una ética de trabajo diferentes porque viene del West Ham y, antes de eso, de las ligas inferiores. Es totalmente diferente. Andrew Robertson fue posiblemente uno de nuestros mejores fichajes y venía del Hull City.

Por último, el exdelantero nombró a Pulisic y su posible revancha en la Premier League: "Mo dejó el Chelsea para irse a Italia y mira lo que ha hecho por el Liverpool. Creo que sería fantástico ver a alguien como Pulisic regresar a la Premier League de la misma manera, porque supongo que le encantaría demostrar que su etapa en el Chelsea fue solo un pequeño contratiempo. Era solo un chaval cuando llegó".

Futuro incierto del egipcio

El futuro del egipcio todavía es un misterio, pero a final de temporada saldremos de dudas. Si el Liverpool quiere 'librarse' de Salah, puede que el egipcio encuentre su nueva casa en Arabia.