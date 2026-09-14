Remontada, manita y locura del Inter ante el Udinese

La derrota en el debut de la Champions League a manos del Real Madrid de Mourinho ya es pasado en el Inter. Necesitaban una victoria para no perderle pisada a la Roma, líder con puntaje perfecto, y así lo hicieron... aunque no siempre tuvieron todas consigo: derrota por 0-2 a los veinte minutos de partido y Lautaro Martínez en el banquillo. Christian Chivu, eso sí, no necesitó sacarle: finalmente se llevaron el triunfo con manita incluida (5-3) en un partido tan loco como efectivo para sus intereses.

Empezó la cosa de espaldas para el campeón vigente de la Serie A, porque en poco más de un cuarto de hora caían por 0-2. James Abankwah y Jurgen Ekkelenkamp adelantaron al Udinese en el Giuseppe Meazza, dejando fríos a los 'tifosi' del Inter, mismos que respirarían un poco pasados los veinte minutos cuando Carlos Augusto encontró el 1-2.

No pasó mucho tiempo y ya estaba celebrando el empate el conjunto local. Combinación en el área, barullo que acabó en pelota de Barella y el internacional italiano no perdonó con su derechazo casi cayéndose. Poco más de media hora de partido y ya había cuatro goles -y mucha tensión- en el encuentro.

La remontada, en sí, la completaron en la segunda parte con una internada furiosa por banda derecha de Diouf. Centro atrás para Marcus Thuram y el hijo de Lilian no falló con el remate de primeras, sembrando el 3-2 al 56'. La cuenta, eso sí, no acabaría ahí. Faltaba aún mucho por gritar.

Como el gol de Pio Esposito apenas diez minutos más tarde. El largirucho ariete recibió en el área un balón de Barella y definió de derecha, cruzado, para sentenciar la victoria. Faltaba el detalle de la manita, que correría por cuenta de Ange-Yoan Bonny, con un derechazo en el área tras envío de Dimarco que se enredó con algunos rebotes. El entuerto lo resolvió con su disparo y, con él, ponía números de goleada a la victoria.

Los de Chivu son, junto a la Roma, los únicos con doce puntos de doce posibles en estas cuatro jornadas ligueras, aunque el cuadro de Gasperini es líder por su actual diferencia de gol. Eso sí, como dato curioso: si la Serie A acabara así, habría que jugar el 'spareggio', un partido de desempate para dirimir al campeón. Aunque aún queda mar por recorrer.