La reivindicación de João Félix

Dicen que en la vida hay que encontrar el lugar ideal para crecer y desarrollar todo el potencial. En todos los ámbitos, aunque en el fútbol esta idea parece cobrar todavía más sentido. Y si no, que se lo pregunten a João Félix, una eterna promesa que, por fin, parece haber encontrado su sitio en un destino tan inesperado como el campeonato saudí.

No es nada sencillo cargar sobre los hombros con la etiqueta de ser uno de los futbolistas con mayor proyección del mundo. Desde su irrupción en el Benfica, el delantero portugués ha ido encadenando decepciones y etapas marcadas por la irregularidad, sin lograr en ningún destino desplegar todo su fútbol ni exhibir el talento que siempre se le ha presumido.

Joao Félix tuvo un comienzo espectacular en su debut con el Al Nassr al anotar tres goles ante Al Taawoun / Perform

Basta con mirar su etapa en el FC Barcelona. Apenas fue una temporada, a las órdenes de Xavi Hernández, pero suficiente para comprobar las dos caras de João Félix. El atacante luso fue capaz de ilusionar a la parroquia azulgrana con destellos de una calidad diferencial, al mismo tiempo que desesperó al aficionado culé por su inconsistencia, su apatía en algunos tramos y su falta de continuidad sobre el terreno de juego.

Pero todo eso parece haber quedado atrás. João Félix decidió el pasado verano cambiar de aires y dar un giro radical a su carrera. El internacional portugués apostó por un destino mucho más exótico, atraído, evidentemente, por la potente oferta económica, pero también con la intención de alejarse del foco mediático europeo y reencontrarse con su mejor versión.

Y así lo está demostrando. Sin ir más lejos, este jueves João Félix firmó un hat-trick fundamental para las aspiraciones al título del Al Nassr. El delantero portugués, que comparte vestuario con Cristiano Ronaldo, volvió a erigirse como la gran figura del encuentro y lideró el ataque de los suyos para sumar tres puntos esenciales en la pelea por mantenerse en lo más alto de la clasificación.

Pero esta actuación no fue, ni mucho menos, una casualidad. El exjugador de clubes como el FC Barcelona o el Atlético de Madrid está firmando una temporada sobresaliente, especialmente en el apartado estadístico. Hasta la fecha, el atacante portugués suma 20 goles y 12 asistencias en los 31 encuentros que ha disputado con la camiseta del Al Nassr.

Noticias relacionadas

Joao Félix con el Nassr / X

Sin lugar a dudas, João Félix ya ha encontrado el escenario ideal, al menos en lo futbolístico, para volver a demostrar todo el potencial que atesora en sus botas. La reivindicación del delantero portugués está llegando a base de goles y asistencias y, aunque todavía es pronto para sacar conclusiones definitivas, quién sabe si el futuro le deparará un regreso a Europa mucho más maduro y preparado para triunfar al máximo nivel.