Reijnders ilusiona en el City de Guardiola

Tijjani Reijnders destacó en la victoria del Manchester City contra el Palermo. El centrocampista neerlandés, que ha aterrizado en Manchester este verano, jugó la segunda mitad y fue el máximo goleador del partido, gracias a un doblete que mostró su facilidad para llegar al área rival. A sus 27 años, el jugador llega con el objetivo de ser un fijo en el once de Guardiola.

"Sí, sabíamos que es un jugador especial llegando al área. Le encanta hacerlo. La gente en Italia lo conoce perfectamente tras su etapa en el AC Milan", comentó el técnico del Manchester City, después del gran partido de uno de sus nuevos jugadores. El centrocampista fue traspasado por el Milan al club inglés por una cantidad de 55 millones de euros.

"Puede jugar como mediocentro defensivo, pero le encanta llegar al área para ayudar a nuestros delanteros como Erling Haaland y Omar Marmoush y a cualquiera que juegue allí. Estamos muy contentos", finalizó Guardiola, que contará con mucha pólvora en el ataque durante la próxima temporada, además de varios perfiles creadores de juego como Reijnders.

El neerlandés fue uno de los fichajes del City antes del Mundial de Clubes, además de Ryan Cherki y Rayan Ait-Nouri. De hecho, el jugador fue titular en todos los partidos importantes de los ingleses en la competición, donde cayeron en los octavos de final contra el Al Hilal, en un partido que tuvo que decidirse en la prórroga.

En tan solo dos temporadas, el valor de Reijnders se ha triplicado. El centrocampista formaba parte del AZ en el año 2023, cuando inició una nueva aventura en el Milan por 20 millones de euros. Dos años más tarde, una de las principales potencias en Europa se ha dejado una cantidad considerablemente superior para hacerse con sus servicios.

El perfil del jugador, el de llegador nato, es un rol que necesitaba Guardiola tras la marcha de uno de los jugadores más importantes en la última época del club: Kevin De Bruyne. En todas las competiciones, Reijnders anotó 15 goles con el Milan la pasada temporada. Una cifra que buscará superar en el Etihad.