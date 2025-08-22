El regreso de Dybala

Cinco meses después de jugar su último partido oficial, el argentino Paulo Dybala vuelve a estar disponible para el Roma, justo a tiempo para el estreno de la Serie A ante el Bolonia en el Estadio Olímpico de Roma.

El 16 de marzo de 2025 fue el último partido oficial que disputó 'La Joya'. Han pasado desde entonces 160 días, una operación de tendón semitendinoso de la parte trasera del muslo izquierdo y un verano de recuperación completo que culminó con sus primeros minutos en el último amistoso de la temporada, ante el Neom, en el que jugó 56 minutos el pasado 16 de agosto.

La vuelta del ídolo de la Roma

Su lesión, provocada por un gesto brusco al hacer un pase de tacón, le obligó a marcharse sustituido del terreno de juego entre lágrimas apenas 11 minutos después de haber entrado en el campo como suplente en el minuto 64.

La noticia de la operación fue un mazazo para el Roma, que por entonces peleaba por meterse en puestos europeos. Se quedaba sin su mejor jugador para la recta final. La temporada terminó con la quinta plaza, a un solo punto de la Liga de Campeones.

Ahora, con un nuevo Roma, el de Gian Piero Gasperini, Dybala vuelve a estar disponible. Todo apunta a que no será titular ante el Bolonia, pero sí a que tendrá minutos en la segunda mitad, donde se reencontrará con una afición entregada a su estrella. Así lo dejó caer el propio jugador en una publicación en Instagram: "Falta poco. Ya estamos, Roma".

Se entrena con normalidad junto al resto de sus compañeros y su vuelta supone un gran influjo de ánimo en el vestuario. El líder del combinado 'giallorosso', el mejor jugador del equipo, vuelve a estar disponible en una temporada que, por el mercado del club y las aspiraciones que significa tener a Gasperini, puede significar el regreso de un equipo histórico a Liga de Campeones.