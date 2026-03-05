¿Regreso a los banquillos de Klopp?

Jürgen Klopp dio un giro radical en su carrera al abandonar el banquillo del Liverpool para asumir un nuevo desafío como director global de fútbol del grupo Red Bull. No se trataba ni de un paso atrás ni de un avance en su carrera, sino de un cambio de rumbo hacia un rol que nunca antes había desempeñado. Adiós a los banquillos para adentrarse en los despachos.

Pese a ocupar el cargo desde octubre de 2024, siempre se ha seguido vinculando el nombre de Klopp con un posible regreso a los banquillos. Desde su salida del Liverpool, el técnico alemán ha sido relacionado con varios clubes, siendo el Real Madrid el más reciente. Al presidente del club blanco, Florentino Pérez, siempre le ha atraído la figura de Klopp, y tras la destitución de Xabi Alonso, su nombre volvió a sonar con fuerza como posible candidato para asumir el banquillo en el futuro.

Jürgen Klopp y Carlo Ancelotti se abrazan antes de un partido. / EFE

En varias ocasiones, Jürgen Klopp ha salido a desmentir su regreso a los banquillos, aunque nunca ha cerrado definitivamente la puerta a volver a dirigir a un equipo. "Ahora mismo diría que no, pero no puedo decir nunca, nunca, nunca. Sé que puedo entrenar a un equipo de fútbol, pero eso no significa que tenga que hacerlo hasta el último día", apuntó hace unas semanas el propio técnico alemán.

Recientemente, el diario austriaco 'Salzburger Nachrichten' reveló que existían ciertas tensiones entre la cúpula directiva de la compañía de bebidas energéticas y el alemán. Según el medio, la figura de Klopp ya no generaba el mismo consenso que en sus inicios. Aunque Oliver Mintzlaff, máximo responsable de Red Bull, desmintió estos rumores: "Es completamente absurdo e infundado. Estamos satisfechos con el trabajo de Jürgen Klopp".

Jürgen Klopp en el encuentro entre el Paris FC y AC Ajaccio de Ligue 2 de la temporada 24/25 / EFE

Lo cierto es que los dos principales clubes propiedad de Red Bull no están rindiendo al nivel esperado. En Alemania, el RB Leipzig se encuentra lejos de la cabeza de la Bundesliga: ocupa la quinta posición con 44 puntos, a 19 del líder, el Bayern de Múnich. El equipo necesita mejorar su rendimiento para asegurar, al menos, su participación en la próxima edición de la Champions League. Por su parte, el RB Salzburgo sufrió un duro traspié al quedar eliminado de manera estrepitosa en la Fase Liga de la Europa League, aunque mantiene el liderato en el campeonato doméstico.

Estos resultados, junto con las últimas informaciones, sugieren que Klopp no estaría satisfecho con su nuevo rol, lo que alimenta los rumores sobre una posible salida este mismo verano. ¿Será este el momento de su regreso a los banquillos? ¿Podría convertirse en el gran fichaje del próximo mercado estival? Ya hay varios equipos que se frotan las manos con el técnico alemán...