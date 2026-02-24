Marruecos desmiente la salida de Regragui: portazo para Xavi

Xavi Hernández no irá a Marruecos. Al menos, no de momento. Tal como informó la propia Federación Marroquí en su cuenta de Twitter, el actual seleccionador Walid Regragui no abandonará el cargo. Por tanto, el entrenador catalán, libre desde su salida del Barça, no es opción para dirigir el próximo Mundial.

Las especulaciones sobre su posible marcha se intensificaron semanas atrás tras revelarse su deseo de abandonar el equipo. Diversos medios apuntaban a que Regragui había presentado formalmente su dimisión, apenas unos meses antes del torneo mundialista que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Regragui se marcha de la selección de Marruecos / JALAL MORCHIDI

De hecho, según el periodista Daniel Riolo, el entrenador continuaba negociando los términos de su salida, e incluso se había revelado que podría anunciarse oficialmente este miércoles.

Tras la derrota en la final de la Copa África ante Senegal, un encuentro marcado por la polémica y el penalti fallado al estilo “Panenka” por Brahim, la posible salida de Walid Regragui ha sido objeto de especulación en múltiples ocasiones. Todo indicaba que sería definitiva y que el técnico no iba a dirigir a la selección marroquí en el Mundial de este verano.

No obstante, la información fue rechazada: "La Federación Real Marroquí de Fútbol desmiente las noticias difundidas sobre su separación del seleccionador, el señor Walid Regragui".

Lo más sorprendente es el nombre que sonaba como elegido para sustituir a Regragui. Según información de Marca, el principal candidato de la Federación Marroquí para tomar las riendas de la selección era Xavi Hernández. El técnico catalán se encuentra libre desde su salida del FC Barcelona hace temporada y media.

Xavi Hernández, en su etapa en el Barça / Joan Monfort

El técnico egarense continúa gozando de un destacado prestigio en el fútbol europeo y, en los últimos tiempos, no le han faltado ofertas para asumir un nuevo proyecto al frente de un equipo. El exentrenador del FC Barcelona ha sido vinculado con clubes de la talla de Bayer Leverkusen, Manchester United y Borussia Dortmund. Aparentemente se le abría una nueva oportunidad para regresar a la élite del fútbol continental, pero Marruecos ha cerrado la puerta.