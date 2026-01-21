Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

COPA ÁFRICA

El regalo del presidente de Senegal a los futbolistas tras ganar la Copa África

No cesan las celebraciones tras la segunda Copa África de la historia de Senegal

La selección de Senegal, celebrando la consecución de la Copa África

La selección de Senegal, celebrando la consecución de la Copa África / EFE

Joan Ferrer Villalobos

Joan Ferrer Villalobos

Todavía sigue más que presente el histórico triunfo que cosechó el pasado domingo la selección de Senegal, en la final de la Copa África ante Marruecos (1-0 en la prórroga). Así lo demostró el último gesto de Bassirou-Diomaye Faye, presidente de Senegal, quien premió a los héroes de su país con 115.000 euros y terrenos.

Así lo confirmó él mismo: "He entregado a cada León presente 75 millones de francos CFA", afirmó desde el Palacio de la República, y también precisó que los jugadores recibirán parcelas de 1.500 metros cuadrados en la Petite-Côte (Pequeña Costa, en francés), una zona popular del litoral senegalés al sur de la capital, Dakar.

Según medios locales, Faye también anunció premios económicos y terrenos inferiores para los dirigentes de la Federación Senegalesa de Fútbol y todos los miembros de la delegación que su país envió a la Copa África, así como un total de 305 millones de francos CFA para el Ministerio de Deportes (aproximadamente medio millón de euros).

La multitud que acompañó a los jugadores de Senegal por las calles de Dakar

La multitud que acompañó a los jugadores de Senegal por las calles de Dakar / EFE

Senegal se impuso con un golazo de Pape Gueye en la prórroga, tras todo lo ocurrido con el penalti señalado a favor de Marruecos, la amenaza de abandonar el terreno de juego por parte de los jugadores senegaleses y el posterior Panenka fallido por parte del madridista Brahim Díaz. Las celebración, liderada por el capitán Sadio Mané, demuestra el significado de este campeonato para el pueblo senegalés.

