El reencuentro que nadie esperaba: Digne fichará por el PSG de Luis Enrique

Luis Enrique ya tiene el que será el primer fichaje de su cuarta temporada al mando del Paris Saint-Germain. Tras dos Champions consecutivas, el técnico asturiano se reencontrará con un viejo conocido: Lucas Digne, lateral francés de 32 años a quien ya entrenó en el Barça.

Según informa Fabrizio Romano, el PSG pagará la cláusula de rescisión, menor a 10 millones de euros, en cuanto acabe el Mundial. Digne no solo sigue concentrado con la selección francesa, sino que además lo hace como titular, después de haberle quitado el sitio a un Theo Hernández que mostró un nivel muy pobre en defensa en la fase de grupos.

Digne ya conoce París y a Luis Enrique

Esta será la segunda etapa de Digne en el PSG, pues estuvo dos temporadas entre 2013 y 2015, en las que ganó dos ligas, una copa, dos copas de la liga y tres supercopas. La siguiente temporada se marchó cedido a la Roma y en verano de 2016 fichó por el Barça, que pagó 16 millones y medio al PSG, dónde tuvo a Luis Enrique como entrenador en el primero de sus dos años en el equipo blaugrana.

Esa temporada el francés tuvo un rol de rotación: fue suplente de Jordi Alba y únicamente disputó 25 partidos en los que anotó 1 gol en Copa del Rey. Nueve años después, Luis Enrique se reencontrará con un Digne que tendrá el mismo papel que cuando coincidieron en el Barça.

Digne durante el Barça-Málaga de la Liga 2016/17 / JAVIER FERRÁNDIZ

El lateral llegará para ser suplente de Nuno Mendes, uno de los mejores jugadores del mundo en su posición, por lo que hacerse con la titularidad parece algo prácticamente imposible para el nuevo fichaje. Hasta ahora, Lucas Hernández era quien sustituía a Mendes cuando era necesario, pero Luis Enrique parece preferir a Digne como el indicado para entrar a campo si el lateral portugués necesita descanso o tiene problemas físicos.

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Digne abandonará la Premier League, en la que ha estado ocho temporadas. El jugador estuvo en el Everton entre 2018 y 2022 y ha jugado en el Aston Villa las últimas cuatro temporadas y media. Curiosamente, su debut oficial puede ser ante su exequipo, pues PSG y Aston Villa jugarán la Supercopa de Europa el 12 de agosto en Salzburgo.