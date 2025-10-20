La redención de Maguire: "Todo el mundo se reía de él, le hicieron bullying"

¿La resurrección de Anfield? El Manchester United asaltó el fortín 'red' en un partido de mucho ritmo y una enorme intensidad. El equipo de Rúben Amorim golpeó en el primer minuto de partido con el tempranero tanto de Mbeumo, y aguantó estoicamente todos los embistes locales en una primera mitad llena de ocasiones.

En la segunda mitad, más de lo mismo. El Liverpool puso toda la carne en el asador y logró a través de Cody Gakpo el tanto del empate a falta de poco más de diez minutos de juego. Pero quedaba todavía un enorme giro de guion en el partido con un héroe totalmente inesperado. Ya en el minuto 84, Harry Maguire se alzó más que su defensor y cabeceó el balón al fondo de la red para provocar el delirio 'red devil'.

El central inglés, que partió como titular por primera vez en esta Premier League, llevó a cabo una excelente actuación defensiva, que además completó con un tanto fundamental para las aspiraciones del united en el campeonato liguero. Además, sirvió para recuperar la sonrisa tras meses, incluso temporadas, de demasiado sufrimiento personal y colectivo.

Harry Maguire, clave en la victoria del United / ADAM VAUGHAN

De hecho, tras la épica victoria contra el United, Wayne Rooney, una de las voces más autorizadas del entorno 'red devil', habló del sufrimiento de Harry Maguire durante los últimos meses. "Antes la gente lo usaba como meme. Todo el mundo se reía de él. Le hicieron bullying", explicó en declaraciones en la 'BBC'.

Pero Rooney recalcó cómo ha sabido sobreponerse a esta complicada situación: "Es muy fuerte de mente y ha sabido sobreponerse a esa situación". El que fuera delantero del United incluso se atrevió a señalar que "ha demostrado que debe ir al Mundial 2026".

En ese sentido, el propio padre de Maguire también salió en defensa de su hijo: "La gente ha dicho mucho sobre Harry. Se rieron, lo abuchearon, lo convirtieron en el chiste de todos los chistes, pero nunca hablaron de los puntos que ha ganado para el United".

"Hoy no fue solo un gol, fue una declaración. Puedes burlarte de alguien, puedes dudar de él, pero no puedes quebrar a alguien que siempre se mantiene en pie. He visto lo que ha pasado. Él y el club merecen cada segundo de este momento", agregó.