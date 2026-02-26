Red Bull desmiente tajantemente que Klopp quiera volver a los banquillos: “Es un completo disparate y está totalmente inventado"

El nombre de Jürgen Klopp es jugoso. El que fuera artífice de devolver al Liverpool a lo más alto de Inglaterra y Europa sorprendió al mundo cuando, después de cerrar su etapa en Anfield, asumió en enero de 2025 un contrato de cinco años para ser Director Global de Fútbol de Red Bull.

La apuesta del gigante energético no era otra que confiar al alemán la responsabilidad de supervisar la estructura futbolística del grupo. Sin embargo, periódicamente han ido surgiendo rumores que sugerían que podría regresar a los banquillos antes de tiempo.

Klopp, junto a Van Dijk y Alexander-Arnold / TIM KEETON / EFE

Esta vez, el diario austriaco 'Salzburger Nachrichten' publicó que Klopp estaría valorando un regreso a los banquillos tras los discretos resultados de algunos clubes bajo el paraguas de Red Bull, pero la propia marca ha salido al paso para desmentirlo.

Red Bull sale al paso

El CEO del grupo, Oliver Mintzlaff, fue tajante en sus declaraciones a 'Sky Sports Germany': “Es un completo disparate y está totalmente inventado. Estamos extremadamente satisfechos”, señaló sobre el trabajo de Klopp, y destacó su implicación constante con entrenadores y directores deportivos para consolidar la filosofía futbolística del grupo.

Jürgen Klopp, emocionado en su último día al frente del Liverpool en Anfield / @LFC

Klopp no dirige a un equipo desde que dejó el Liverpool al final de la temporada 2023-24, cuando anunció que necesitaba un descanso. Desde entonces, su nombre ha sido vinculado a varios proyectos, incluido el del Real Madrid.

Una lluvia de ofertas

Su agente también reveló recientemente que, antes de firmar con Red Bull, recibió llamadas de varios grandes de la Premier League, como el Manchester United o el Chelsea, así como de las selecciones de Inglaterra o Estados Unidos. Incluso dejó caer que Alemania habría sido una opción si no estuviera al mando Julian Nagelsmann.

De momento, Red Bull se ha esforzado en dejar claro que la postura de Klopp es firme: el alemán está cien por cien centrado en su proyecto ejecutivo en el grupo y no se plantea volver a los banquillos antes de tiempo.