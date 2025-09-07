¿Se puede recuperar a Joao Félix?

Es muy complicado jugar al fútbol con una mochila llena de expectativas y con las esperanzas de muchos aficionados puestas en ti. Y si no que se lo pregunten a Joao Félix. El 'Menino de Ouro' siempre ha generado más ilusión que realidad plasmada sobre el terreno de juego, sin embargo, todavía existe un pequeño hilo de optimismo para volver a ver su mejor versión, esa que quizás aún no hemos visto.

Su carrera ha sido toda una montaña rusa, aunque siempre en equipos de primer nivel. Benfica, Atlético de Madrid, Chelsea, FC Barcelona, AC Milan... hasta su desembarco este verano a Arabia Saudí de la mano del Al Nassr. Después de completar otro curso más que decepcionante a caballo entre los 'blue' y los 'rossoneri', Joao Félix decidió tirar la toalla y abandonar el fútbol europeo guiado por una propuesta económica desorbitada.

Joao Félix, con la camiseta del Al-Nassr / Al-Nassr

Pero quizás no está todo perdido con el delantero luso. Es cierto que lleva colgada la etiqueta de jugador irregular, que es capaz de lo mejor y lo peor en un corto tramo de tiempo. Incluso puede ser el protagonista a pasar totalmente desapercibido dentro del verde. Nunca sabes a que Joao Félix te vas a encontrar, si su versión más letal o la más impasible.

Aunque es cierto el campeonato saudí está en un claro crecimiento futbolístico, a los jugadores les atrae sobre todo su enorme potencial económico para presentar ofertas desorbitadas e inalcanzables para la gran mayoría de equipos en el fútbol europeo. Sin embargo, tirando de esa esperanza que nos permite seguir creyendo en determinadas personas, Joao Félix puede ser un caso diferente.

Joao Félix tuvo un comienzo espectacular en su debut con el Al Nassr al anotar tres goles ante Al Taawoun / Perform

Evidentemente, el dinero ha tenido un peso importante en su decisión. No obstante, su llegada a Arabia Saudí también puede ser una oportunidad para reivindicarse, para demostrar su potencial y dejar claro que no ha dicho su última palabra. Y, por el momento, el atacante luso va por el buen camino.

Joao Félix ya ha disputado tres partidos oficiales con el Al Nassr y, pese la alargada sombra de Cristiano Ronaldo, el 'Menino de Ouro' ya se ha convertido en uno de los líderes ofensivos del equipo con cuatro goles. Es cierto que el nivel de la liga es inferior, pero hasta la fecha no parece que tenga decidido completar un retiro dorado en Arabia Saudí.

Además, también demostró este sábado con la selección de Portugal estar en un buen momento personal con un doblete frente Armenia partiendo como titular. El ex del Barça o Atlético tiene mucho fútbol en sus botas, pero necesita continuidad para sacar todo el potencial que le atesora. Mientras lo observamos con distancia en el país saudí, la gran pregunta es: ¿Se puede recuperar a Joao Félix?