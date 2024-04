Gabriel Jesús está pasando un auténtico calvario con su rodilla. En la previa del partido de Champions ante el Bayern de Múnich, el brasileño ha comentado cómo se encuentra de su rodilla y afirma que sigue dolido de aquella lesión.

Sobre el duelo ante el conjunto alemán, Gabriel Jesús aseguró que, pese no estar en su mejor momento, sigue siendo un gran equipo: "Creo que ningún equipo en el mundo es perfecto, pero todo el mundo conoce la historia del Bayern, la cantidad de títulos, Ligas de Campeones y Bundesligas, que han conseguido", dijo el brasileño este lunes en rueda de prensa.

Añadió que el Bayern es un rival muy peligroso: "Todo el mundo sabe de la calidad de este club, de los jugadores que tiene y que no importa si su último partido o sus últimos dos o tres partidos no han sido buenos, siguen siendo el Bayern y pueden hacernos daño. Eso es lo que tenemos que tener en mente, no importa si han perdido, sigue siendo el Bayern", insistió.

El brasileño se mostró sincero ante la prensa con sus molestias físicas. Afirma que debe ser fuerte mentalmente: "A veces lo siento (en la rodilla), no recuerdo el último día que jugué al fútbol sin dolor. Desafortunadamente, he tenido algunos problemas y la gente no siempre lo ve. Pero mentalmente, trato de ser fuerte". Gabriel Jesús sigue manteniendo las molestias tras la lesión que sufrió en enero.

"Es el mejor delantero del mundo"

Una de las grandes amenazas del Bayern es Harry Kane. Según el brasileño, es el mejor delantero del mundo: "Para mí, personalmente, es el mejor delantero del mundo. Es bueno jugar contra esta clase de futbolista. Obviamente, queremos que no participe mucho e intentar ganar el partido, pero no va solo sobre Harry Kane, tienen a otros jugadores como mi viejo amigo Sané, Musiala, Coman, Mukler, Gnabry...", destacó.