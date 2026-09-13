Recuerdan a Rúben Neves en Arabia la muerte de Diogo Jota y Cristiano estalla

El futbolista portugués del Al Hilal Rúben Neves sufrió este sábado un suceso vergonzoso durante un partido de la liga árabe que enfrentaba a su equipo a domicilio contra el Al Taawon y que acabó 0-6 a favor del conjunto del ex de los Wolves.

La noticia, desgraciadamente, no fue la goleada y sí los bochornosos cánticos de la grada recordándole a Neves la muerte se su excompañero de selección Diogo Jota. Los aficionados del Al-Taawoun corearon en repetidas ocasiones el nombre de Diogo Jota para atacar a Neves, quien era gran amigo del futbolista fallecido el 3 de julio de 2025 en un accidente de tráfico en Zamora.

La respuesta de Rúben Neves sobre el campo fue censurar la deleznable actitud de la grada señalándose el ojo y después apuntando al cielo como queriendo decir que Dios estaba viendo lo que hacían. Tras el partido, reiteró su mensaje. "Sólo espero que no vayan a rezar después de lo que han hecho... Dios los ha visto", afirmó el futbolista luso.

APOYO DE CRISTIANO RONALDO

Unas horas después fue Cristiano Ronaldo, compatriota y amigo tanto de Neves como del tristemente fallecido Diogo Jota, quien tomó la palabra en las redes sociales. “La liga tiene que tomar medidas y sancionar este tipo de comportamiento. Esto ya no es fútbol, y tiene que haber límites. Las personas que se comportan así no deberían volver a entrar nunca más en un estadio”, pidió CR7 en una respuesta a una publicación de LiveModeTV Portugal en Instagram.