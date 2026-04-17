Los récords de Akinfeev: 40 años, 36 en el CSKA, casi 23 como titular y... ahí sigue

Valeri Gazzaev no era un entrenador al uso. Con su disciplina casi militar, hizo historia al conquistar la cuarta Liga Rusa tras la excisión con el modesto Alania de Vladikavkaz de su ciudad natal y llevar al CSKA Moscú a la gloria en la Copa de la UEFA en 2005. Una de sus características era su defensa de los canteranos, a quienes exigía más que a los demás. Así sacó a Mamaev, a Schennikov o a Dzagoev, aunque su gran descubrimiento fue Igor Akinfeev.

Con apenas 1,85 de estatura y con unos reflejos felinos, el de Vidnoye (afueras de Moscú) entró en la academia del CSKA con tan solo cuatro años y a los 16 fue convocado con el primer equipo por primera vez. Gazzaev le hizo debutar con 17 años el 29 de marzo de 2003, sustituyendo en el descanso en un duelo de Copa ante el Zenit al ruso-azerbayano Kramarenko.

El 111 veces internacional ruso no recibió goles y realizó intervenciones de mérito. Tanto, que el técnico le dio la titularidad, lo jugó todo en ese 2003 (las temporadas iban con el año natural) y el equipo del ejército ganó la Liga. En 2005 llegó la citada Copa de la UEFA, con espectaculares actuaciones del arquero y se hablaba de su fichaje por el Chelsea que presidía el ruso Roman Abramovich o por el Arsenal, que fue el club que más insistió con Arsène Wenger como gran valedor.

Ya había debutado como internacional absoluto, cuando Georgy Yartsev lo alineó de inicio el 30 de marzo de 2005 en Estonia (1-1) en un partido de clasificación para el Mundial de 2006 (Rusia se quedó fuera por el 'goal-average' con Eslovaquia). Sin embargo, el 6 de mayo de 2007 en un duelo liguero contra el Rostov sufrió un choque que le provocó la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda.

Akinfeev se recuperó, volvió a su nivel durante cuatro años y fue clave para que Rusia alcanzase las semifinales en la Eurocopa de 2008 con Guus Hiddink en el banquillo, hasta que uno de los personajes más indeseables que ha disputado la liga rusa casi acabó con su carrera.

Igor Akinfeev ya es una leyenda del fútbol / INSTAGRAM

En un derbi ante el Spartak, el brasileño Welliton lo embistió cuando estaba en el aire en un despeje, lo desequilibró y, en la caída, volvió a romperse el cruzado de la pierna izquierda el 28 de agosto de 2011. Era su segunda víctima, ya que antes había roto la mandíbula a Gabulov en su etapa en el Dinamo Moscú (curiosamente el CSKA lo recuperaría para cubrir la ausencia del moscovita).

Los expertos temían que esta segunda lesión en la misma zona lo obligaría a retirarse, pero Igor Akinfeev se reinventó y mejoró mucho su colocación para esconder sus problemas físicos. Siempre destacó como especialista en los penaltis, como demostró en el Mundial de Rusia en 2018 al detener los lanzamientos a Koke y a Iago Aspas con maestría al estirar el pie cuando parecía batido y eliminar a la España de Fernando Hierro en octavos.

Coincidiendo con los problemas económicos del propietario Evgeni Giner (tenía gran parte de sus negocios en Ucrania), el CSKA ha perdido potencial y esta década tan solo ha celebrado dos Copas de Rusia (una con Vladimir Fedotov en el banquillo y otra con el serbio Marko Nikolic, ahora en el AEK). En total, ha ganado seis Ligas, ocho Copas, ocho Supercopas y la UEFA de 2005 con el CSKA más el bronce en la Eurocopa de 2008.

Podría volver el sábado ante el Krylia tras una leve lesión y es titular para el cuestionado Fabio Celestini (jugó en el Levante). Y lo más importante, a sus 40 años sigue ilusionándose con el fútbol. Sus entrevistas no tienen desperdicio y el título de su libro, tampoco: "Autobiografía del futbolista más fiel de la historia del fútbol mundial". ¿Cuánta cuerda más le queda al ruso?