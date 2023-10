El récord histórico que batió el 'Dibu' Martínez ante Paraguay

El arquero acumuló 621 minutos sin recibir goles en la Selección y superó un registro de Germán Burgos en 1998/99 Argentina venció ante Paraguay 1-0 con gol de Otamendi

El 'Dibu' sigue escribiendo una larga historia en los libros de la selección argentina. Tras campeón del mundo con la 'albiceleste' y ser galardonado como mejor portero del Mundial, ha logrado batir el récord del 'mono' Burgos: se convirtió en el portero con más partidos seguidos invictos con la selección. Desde el segundo de Mbappé en la final del Mundial de Qatar, el portero del Aston Villa no había encajado ningún gol. Mantuvo la portería a cero en los amistosos ante Panamá (2-0), Curazao (7-0), Australia (2-0) e Indonesia) y en las Eliminatorias: 1 a 0 a Ecuador, 3 a 0 a Bolivia y 1-0 a Paraguay.

El registro de Burgos, de 608 minutos, se estableció en cinco amistosos previos al Mundial de Francia 98, con Daniel Passarella de entrenador y posteriormente con Marcelo Bielsa. Ahora, lo tiene Emiliano, que se ha consagrado como 'portero amuleto' de la selección.

Para ubicar la última vez que recibió un gol hay que remontarse hasta el año pasado, con el gol de Kylian Mbappé de penalti para cerrar el 3-3 de la prórroga en la final de Qatar 2022.

Los jugadores no lo sabían

Rodrigo de Paul, tras el partido, contó que se habían enterado de que Emiliano podría batir el récord. "Lo sabíamos, porque miramos la tele y aparecen esas cosas. Pero nadie le quería decir para no quemarlo. Nos estábamos masajeando y el boludo viene y dice 'hoy si cumplo 74 minutos'. Yo le digo 'para qué lo decís'. No se aguanta. Lo queremos un montón. Ya es historia en la 'Albiceleste'. Sigue escribiendo páginas. Ojalá que esto no se termine nunca", dijo el jugador del Atlético de Madrid.

Las felicitaciones llegaron también por el propio capitán, Lionel Messi. “Merecido. Es una bestia. Me pone contento por él. El gran mérito es de él y de todo el equipo. No es fácil que no te hagan gol, y eso muestra el hambre y el compromiso de todos a la hora de defender y atacar. Lo tiene más que merecido porque es un fenómeno y un personaje”, sostuvo el 10. Scaloni, por su parte, fue más escueto: “No soy fanático de las estadísticas, pero me pone contento por él y está bueno”, afirmó Leo.

Ahora, el Dibu puede terminar el 2023 con la portería intacta: un año sin recibir goles. Le quedan tres partidos, un poco más complicados: Perú en Lima, Uruguay en Córdoba y Brasil en el Maracaná.