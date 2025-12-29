La receta de Infantino para el fútbol del futuro: VAR "mejorado", menos pérdidas de tiempo… y el fuera de juego en revisión

Gianni Infantino eligió Dubái para mandar un mensaje de gestión, pero también de producto. El presidente de la FIFA situó el foco en una idea que atraviesa todas las discusiones actuales: el fútbol debe crecer sin perder sentido. Y, desde ahí, lanzó su frase más polémica —y más calculada— para responder a quienes denuncian un calendario imposible: “Cuando escucho algunos debates sobre que hay demasiado fútbol…”. Su conclusión fue aún más directa: “Quizá hay demasiado fútbol en algunas partes del mundo, pero ciertamente no hay suficiente en otras”.

En su diagnóstico, el problema no es solo cuántos partidos se juegan, sino cómo se distribuyen y qué valor tienen. “Tenemos que intentar encontrar el equilibrio adecuado entre el fútbol de clubes y el de selecciones”, defendió, y amplió el concepto: también se trata de separar “partidos con sentido” de “partidos sin sentido” para sostener el interés y el impacto global del juego.

Defiende cambios en el VAR para seguir haciéndolo "justo"

A partir de ahí llegó su “receta” para el fútbol que viene, con un tono casi técnico. Infantino reivindicó la tecnología como herramienta de justicia: “Introdujimos el VAR. Hicimos el juego más justo”, y aseguró que el siguiente paso es la mejora constante: “Estamos haciendo el VAR mejor y mejor” para ayudar a los árbitros a tomar la decisión correcta. La FIFA, dijo, seguirá “mirando las Reglas del Juego” con una pregunta fija: cómo hacer el fútbol “más ofensivo, más atractivo”.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA. / Sam Corum/PA Wire/dpa

En ese paquete de cambios entró el tema que más incendia tertulias: el fuera de juego. Infantino confirmó que la FIFA lo tiene “en revisión” y verbalizó una línea de debate que apunta a una revolución: “Quizá en el futuro el atacante tendrá que estar por delante para estar en fuera de juego”. No lo presentó como decisión tomada, pero sí como dirección de trabajo: favorecer la acción ofensiva sin convertir el fútbol en un deporte distinto.

Otra batalla, igual de cotidiana, es el tiempo. Infantino puso el acento en el ritmo: “Estamos mirando medidas contra la pérdida de tiempo. Es importante que el juego fluya”, y remarcó el objetivo operativo: reducir las interrupciones al mínimo para que el espectáculo se parezca más a lo que el aficionado quiere ver y menos a lo que el equipo que va ganando necesita administrar.

150 millones de peticiones de tickets para el Mundial de 2026

El segundo gran bloque de su intervención fue el del poder real del fútbol, medido en audiencia y dinero. Infantino dibujó el Mundial 2026 como un evento descomunal: “Tendremos seis o siete millones de personas en los estadios” y “seis mil millones viendo desde casa”.

Infantino, junto a Donald Trump en un acto del Mundial / AP

A partir de ahí, el argumento que sostiene toda la arquitectura FIFA: “Generamos más de 10.000 millones de ingresos, que reinvertimos en el fútbol en todo el mundo”.

Y entonces llegó el dato que lo cambia todo en el debate de las entradas: “En dos semanas, en 15 días, recibimos 150 millones de peticiones de tickets”, explicó, poniendo cifra y velocidad al fenómeno: “10 millones de solicitudes cada día”. Infantino lo presentó como prueba del alcance del Mundial… y como combustible de una discusión inevitable sobre ticketing, precios y acceso.

El cierre también fue estratégico: Dubái no solo acoge el discurso, también quiere el símbolo. Infantino anunció una nueva alianza por la que la ciudad entregará a partir de 2026 los FIFA World Football Awards, con premios para “los mejores jugadores, entrenadores, equipos y leyendas”. Un movimiento que refuerza el mensaje de fondo: el fútbol global se está reordenando y la FIFA quiere pilotar ese cambio con reglas, negocio… y escenario propio.