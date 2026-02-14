Recado de Fonseca a Endrick

El impacto de Endrick en el Olympique de Lyon es innegable. El delantero brasileño ha caído de pie en el conjunto francés, donde se ha convertido en un auténtico ídolo y en una pieza fundamental desde el primer día de su llegada. Basta con mirar sus números para entender su irrupción: cinco goles y una asistencia en seis partidos disputados entre la Ligue 1 y la Copa de Francia.

Lo cierto es que ya había dejado destellos de su talento en el Real Madrid, pero la falta de oportunidades condicionó su etapa en el conjunto blanco, al que regresará una vez finalice la presente temporada y concluya su cesión en el Olympique de Lyon. Ahora, en el equipo francés, está disfrutando de los minutos que antes le faltaban y los está aprovechando a las mil maravillas, sacando a la luz todo el fútbol que atesora en sus botas.

Pero, como es lógico a sus 19 años, todavía comete errores propios de la juventud. Sin ir más lejos, Endrick vio una tarjeta roja directa en el último encuentro ante el Nantes, víctima de su ímpetu y de una intensidad mal medida. Por fortuna para él, la sanción fue menor de lo esperado y se saldó con un solo partido de suspensión.

En ese momento, el delantero brasileño encontró la defensa de su entrenador, Paulo Fonseca, quien apuntó que "los árbitros quieren intimidar a Endrick". "No quiero comentar la decisión del árbitro. Pero sí quiero decir dos cosas. Primero, hubo una falta muy clara del jugador del Nantes. No quería jugar el balón, sino bloquear a Endrick. En mi opinión, fue muy dura. Además, esta no es la primera vez que los rivales empiezan el partido con mucha agresividad hacia Endrick. Ya es la tercera vez. Los árbitros deben tener cuidado con esto. Quieren intimidarlo, y es responsabilidad de los árbitros proteger a los futbolistas con talento", apuntó.

Sin embargo, en la previa del duelo que enfrentará al Olympique de Lyon con el Niza, el técnico portugués optó por exigir a su jugador que gane en madurez para que no se vuelvan a repetir estas situaciones sobre el terreno de juego. "Endrick necesita aprender de esta situación; hablé con él. Necesita entender que es un jugador que ahora tiene toda la atención de todos los involucrados”, apuntó Fonseca.

Queda claro que en Lyon hay depositadas grandes esperanzas en el delantero brasileño, pero Fonseca tiene claro que su actitud debe ser intachable y que debe aprender de estos errores si quiere dar el salto definitivo y convertirse en un jugador de talla mundial.