El Real Madrid, la última víctima del negocio del RB Leipzig

El Real Madrid va con todo a por Yan Diomande. Contra todo pronóstico, el marfileño apunta a convertirse en el gran golpe sobre la mesa de Florentino Pérez. No Michael Olise. Tampoco Julián Álvarez, por quien el club blanco llegó a emitir un comunicado en el que aseguraba haber presentado una oferta de 150 millones de euros al Atlético de Madrid, tal y como el presidente había prometido durante la campaña electoral en caso de ganar las elecciones.

La operación se aceleró durante la última semana, en una situación similar a la vivida con Cucurella. Se produjo un viaje a Alemania en el que se reunieron ambas entidades después de que el conjunto madridista lograse el ‘sí’ de Diomande. Todo apunta a que el traspaso se cerrará en torno a los 115-120 millones de euros. Pero hay un detalle que no debe pasar desapercibido: el Leipzig lo fichó por apenas 20 millones.

La revalorización del ex del Leganés ha sido, simplemente, bestial. El marfileño es un extremo explosivo y regateador. Su irrupción ha sido una bendición para un fútbol en el que escasean futbolistas de sus características: descaro, uno contra uno, manejo de ambas piernas... Y todo ello con apenas 19 años y solo dos temporadas en Primera.

Diomandé, una pieza codiciada del mercado / EFE

De Gvardiol a Olmo

La multimillonaria venta de Diomande no sería ni la primera ni será la última de un RB Leipzig que ha convertido este tipo de operaciones en su gran especialidad. De cerrarse el traspaso, el marfileño desbancaría a Josko Gvardiol como la venta más cara de la historia del club. El central croata puso rumbo al Manchester City por 90 millones de euros, apenas unos años después de haber llegado procedente del Dinamo Zagreb por 36,8 millones.

Tras Gvardiol, el podio lo completan Benjamin Šeško y Dominik Szoboszlai. El esloveno fue traspasado al Manchester United por 76,5 millones de euros, después de que el Leipzig lo incorporara desde el RB Salzburgo por 31,65 millones. El internacional húngaro, por su parte, dejó 70 millones en las arcas del club con su fichaje por el Liverpool, tras haber sido reclutado del conjunto austriaco por 36 millones.

Dani Olmo, jugador del Leipzig / EFE

También figura en el Top-10 Dani Olmo, fichado del Dinamo Zagreb por 34,2 millones y traspasado posteriormente al club en el que se formó, el FC Barcelona, por 61 millones tras su brillante Eurocopa. El Leipzig también obtuvo una enorme plusvalía con Christopher Nkunku, cuyo precio de venta triplicó el de compra, y duplicó la inversión realizada en Naby Keïta, Timo Werner y Dayot Upamecano. Por su parte, Ibrahima Konaté llegó libre procedente del FC Sochaux francés.

En definitiva, esta lista ilustra a la perfección la extraordinaria capacidad del RB Leipzig para detectar talento antes que la mayoría de sus competidores, potenciar su desarrollo y multiplicar su valor en el mercado de fichajes.

Las ventas más caras del RB Leipzig Josko Gvardiol (Manchester City): 90,00 mill. € ----> pagó 36,8 Benjamin Šeško (Manchester United): 76,50 mill. € ----> pagó 31,6 Dominik Szoboszlai (Liverpool FC): 70,00 mill. € ----> pagó 36 Xavi Simons (Tottenham Hotspur): 65,00 mill. € ----> pagó 50 Dani Olmo (FC Barcelona): 61,00 mill. € ----> pagó 34,2 Christopher Nkunku (Chelsea FC): 60,00 mill. € ----> pagó 19,5 Naby Keïta (Liverpool FC): 60,00 mill. € ----> pagó 29,7 Timo Werner (Chelsea FC): 53,00 mill. € ----> pagó 23 Loïs Openda (Juventus): 42,75 mill. € ----> pagó 40 Dayot Upamecano (Bayern Múnich): 42,50 mill. € ----> pagó 18,5 Ibrahima Konaté (Liverpool FC): 40,00 mill. € ----> libre Gastos: 319,3

Ingresos: 600,75

El RB Leipzig, una máquina de hacer dinero

Es, sencillamente, digno de admiración. Casi 900 millones de euros han entrado en las arcas del RB Leipzig en los últimos ocho años. El 'modus operandi' parece sencillo sobre el papel: un 'scouting' envidiable, capaz de detectar talento antes de que explote; una red de clubes hermanos perfectamente coordinada y, sobre todo, una extraordinaria capacidad para reinventarse.

Porque empezar de cero cada verano, tras perder a tu columna vertebral, no es una tarea sencilla. Para la entidad propiedad de Red Bull sin embargo, se ha convertido en una rutina.

La mano y el ingenio de Ralf Rangnick tienen mucho que ver. El seleccionador de Austria dejó una herencia imborrable en Sajonia, primero como director deportivo (2012-2019) y después como entrenador (2015/16 y 2018/19).

Jasko Gvardiol (RB Leipzig) / EFE/AFP/Instagram

En un mercado tan inflacionado como el actual, el Leipzig ha perfeccionado una fórmula casi infalible: invertir cantidades relativamente bajas en jóvenes con enorme proyección, adelantarse a las grandes potencias europeas y, meses o años después, venderlos por cifras astronómicas.

En esa estrategia también desempeñan un papel clave los clubes de la constelación Red Bull. El Leipzig se nutre especialmente del RB Salzburg, del que han llegado futbolistas como Benjamin Šeško, Dominik Szoboszlai, Konrad Laimer o Dayot Upamecano. A ello se suma la exploración de otros mercados a través del Red Bull Bragantino, en Brasil, o de los New York Red Bulls, antiguo club de Tyler Adams, hoy jugador del Bournemouth.

Saldrá también ganando un Club Deportivo Leganés que mantienen el 10% de una futura venta y recibirá entre ocho y once millones de euros - al montante total se le descontarían los 20 millones que pagaron los alemanes -.