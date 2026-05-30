Reacciones y polémica del PSG - Arsenal de la final de la Champions League

Bruno Alemany (SER): "Tira de Havertz el Arsenal. Llegó contento al estadio, ya nos dejó alguna pista. Jugando con un falso nueve, el Arsenal le hizo mucho daño al PSG el año pasado. Me sorprende que no esté Calafiori. En el PSG era lo esperado"

Flaquer (SER): "La zona del PSG se va llenando más que la del Arsenal. Se va a llenar hasta arriba. Cada vez que Luis Enrique aparece, los franceses se emocionan"