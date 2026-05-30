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Reacciones y polémica del PSG - Arsenal de la final de la Champions League

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Mikel Arteta, durante el Arsenal-Burnley / Europa Press

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