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Reacciones y polémica del PSG - Arsenal de la final de la Champions League
Sigue toda la actualidad de la final con la información y la última hora de las radios españolas
Matías Palacios (Chiringuito): "La UEFA se equivocó dandole el partido al árbitro de las semifinales. No me da mucha confianza"
Paco González (COPE); "Creo que va a ganar el PSG"
Senabre (COPE): "Sería lo normal. Yo solo puedo ganar: o gana el Arsenal o gana Dembélé"
Dani Garrido (SER): "El Arsenal me ha sorprendido"
Axel Torres (SER): "Cuando empiece el partido veré con quien voy. Mi apego por el Arsenal ha decrecido en los últimos años. He llegado a la conclusión que yo era de Wenger. Cuando Arteta asumió el cargo pensé que volvía el wengerismo, pero la transformación que ha ido haciendo Arteta se ha alejado de esa similitud"
Bruno Alemany (SER): "Tira de Havertz el Arsenal. Llegó contento al estadio, ya nos dejó alguna pista. Jugando con un falso nueve, el Arsenal le hizo mucho daño al PSG el año pasado. Me sorprende que no esté Calafiori. En el PSG era lo esperado"
Flaquer (SER): "La zona del PSG se va llenando más que la del Arsenal. Se va a llenar hasta arriba. Cada vez que Luis Enrique aparece, los franceses se emocionan"
Rodrigo Marciel (GolTV): "A diferencia del Arsenal, el PSG ha podido recuperar a todas sus estrellas. Un equipazo con un equilibrio brutal"
Adrián Blanco (GolTV): "No me parece tan mal horario como la gente dice. Luego te da tiempo para cenar con amigos y familia"
¡Buenas tardes!
¡Hooooola hoooola! Día de final de Champions entre el PSG y el Arsenal. El actual campeón quiere mantener el trono, mientras que los 'gunners' buscarán su primer título. Sigue todas las reacciones del encuentro en SPORT
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