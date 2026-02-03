La reacción de Nagelsmann a la lesión de Ter Stegen: "Es increíblemente cruel, acababa de regresar..."

Marc-André ter Stegen tenía la Copa del Mundo 2026 entre ceja y ceja. Iba en busca de minutos que le garantizasen protagonismo bajo las órdenes de Julian Nagelsmann y tomó la decisión de salir cedido al Girona hasta final de temporada. Una operación, por tanto, que contentaba a las tres partes. Vivió una presentación histórica, un debut magnífico... y acaba de sufrir una lesión que pone en jaque al equipo de Míchel y compromete su presencia en la cita mundialista que empieza el próximo 11 de junio.

"Marc-André ter Stegen presenta una lesión en el isquiotibial izquierdo, producida durante el partido del sábado contra el Oviedo. El jugador se someterá a pruebas médicas complementarias para terminar de determinar el diagnóstico y establecer el pronóstico", informó el Girona en un comunicado.

Un contratiempo físico que podría obligarle, incluso, a pasar por quirófano. Todo depende del diagnóstico final: tratamiento conservador u operación. En el caso de que se opte por la segunda opción, podría permanecer hasta cuatro meses fuera de los terrenos de juego, lo que prácticamente pondría fin a su temporada.

Ter Stegen fue decisivo en su debut con el Girona / @mterstegen1

"Estaba en muy buen camino"

Es una pena. Ter Stegen había caído de pie en Montilivi y estaba siendo decisivo bajo palos. Hansi Flick lamentó su lesión y una de las reacciones más esperadas era la de Julian Nagelsmann, seleccionador alemán. "Es increíblemente cruel", afirmó el jefe de la 'Mannschaft' a la agencia germana 'SID'. "Marc acababa de volver y estaba en muy buen camino; nos alegrábamos mucho por su regreso a la selección. Ahora, solo importa una cosa: recuperar la salud, con calma y sin presión. Todos estamos con él".

Julian Nagelsmann durante el partido clasificatorio para el Mundial 2026 entre Alemania y Luxemburgo / EFE/EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF

Lo que es bien seguro es que ausentará la próxima ventana internacional y se perderá, por tanto, los amistosos ante Suiza y Ghana que se disputarán los días 27 y 30 de marzo, respectivamente. Serán los dos últimos compromisos previos al anuncio de la lista de convocados para el Mundial: "Ahora tenemos que volver a prescindir de él. Pero para Marc, en lo personal, es un revés que le afecta aún más". Veremos cuál es el alcance exacto de su lesión.